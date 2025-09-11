خاموشی: گفتمان وحدت امام (ره) به جریان جهانی مقاومت تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در مراسم تجدید میثاق واقفان، خیران و مدیران و اعضای سازمان اوقاف با آرمانهای امام خمینی (ره) و گرامیداشت هفته وحدت، با اشاره به نقش بیبدیل امام (ره) در شکلگیری گفتمان وحدت میان مذاهب و تأثیر آن بر مقاومت جهانی، از پیشرفتهای چشمگیر در زمینه سنددار کردن موقوفات و تاکید بر توسعه وقف مولد در حوزههای مختلف از جمله دانشبنیانها و سلامت خبر داد.
حجتالاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، طی سخنانی در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص)، امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت، گفت: امام خمینی (ره) نقطه وحدت میان مذاهب بود و گفتمان تقریب ایشان که استمرار آن در ادامه راه رهبر معظم انقلاب قرار دارد، امروز در جهان پذیرفته شده است.
خاموشی با اشاره به مقاومت جهانی در برابر صهیونیستها افزود: امروز میبینیم کسانی که کلام وحدت را نمیپذیرفتند، مدافع جریان مقاومت شدهاند. این ثمره گفتمانی است که امام ایجاد کرد و به نتیجه رسیده است.
رئیس سازمان اوقاف، با قرائت آیاتی از سوره صف، به جایگاه امام در هدایت امت اسلامی تاکید کرد و گفت: امام پرچمی به نام اسلام و خدا بلند کرد و با شجاعت و درایت در برابر استکبار ایستاد.
وی همچنین یادآور شد: شهیدان مدفون در بهشت زهرا، نماد فداکاری و ایثار در تاریخ بشر هستند که لوح زرینی از شجاعت و جانفشانی خلق کردند.
خاموشی به عملکرد سازمان اوقاف اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده یک، سازمان اوقاف متولی اداره موقوفات فاقد متولی است و در سه سال اخیر چند برابر عمر وقف در ایران سند تکبرگ صادر شده که تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد. این اقدام باعث کاهش دعاوی حقوقی و تسهیل امور میشود.
وی در ادامه از تعداد زیادی امین موقوفه و تلاش برای احیای رقبات خبر داد و افزود: در جریان اربعین بیش از ۳۵۰ موکب داشتیم و باید به مردم اطلاعرسانی کنیم که این موکبها با حمایت موقوفات اداره شدهاند.
رئیس سازمان اوقاف درباره اجرای نیات وقف گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶ هزار میلیارد تومان نیت اجرا شده و پیشبینی میشود این رقم در سال جاری به بیش از ۸ هزار میلیارد تومان برسد. حرکت وقف اگر چند برابر شود، اتفاقات بزرگی رخ خواهد داد.
وی به فعالیتهای اجتماعی سازمان اوقاف اشاره کرد و افزود: از قبل از کرونا، مردم بستههای غذایی توزیع میکردند و اکنون این خدمات در قالب قرار دوازدهم انجام میشود. همچنین مسابقات قرآنی ملی، نوجوانان و بینالمللی با حمایت موقوفات برگزار میشود که پیشبینی میشود بیش از ۱۰۰ کشور در مسابقات آینده شرکت کنند.
خاموشی درباره جریان مولدسازی موقوفات توضیح داد: وقف مالکیت شخصی بوده که مال شانی شده است و رقابت در مزایدهها باعث رونق شده است. سازمان اوقاف در حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی محصولات فعالیت میکند، از جمله شرکت دانش سلامت کوثر که در زمینه ایمپلنت دندانی و فک و صورت فعالیت دارد.
وی همچنین از ورود سازمان اوقاف به حوزههای درمان سرطان، کاهش آلودگی هوا، پرورش دام سبک و سنگین، پرورش ماهی در قفس و ساخت مسکن خبر داد و گفت: حدود ۳۰ درصد تولید پروتئین باید به سمت دریا پایه برود.
در پایان، حجتالاسلام خاموشی از عموم مردم دعوت کرد تا از نمایشگاه وقف بازدید کنند.
