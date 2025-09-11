  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

خاموشی: گفتمان وحدت امام (ره) به جریان جهانی مقاومت تبدیل شده است

خاموشی: گفتمان وحدت امام (ره) به جریان جهانی مقاومت تبدیل شده است

رئیس سازمان اوقاف وامور خیریه در مراسم تجدید میثاق واقفان،مدیران و اعضای سازمان اوقاف با آرمان‌های امام خمینی (ره) و گرامیداشت هفته وحدت به نقش بی‌بدیل امام (ره) در شکل‌گیری وحدت اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در مراسم تجدید میثاق واقفان، خیران و مدیران و اعضای سازمان اوقاف با آرمان‌های امام خمینی (ره) و گرامیداشت هفته وحدت، با اشاره به نقش بی‌بدیل امام (ره) در شکل‌گیری گفتمان وحدت میان مذاهب و تأثیر آن بر مقاومت جهانی، از پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه سنددار کردن موقوفات و تاکید بر توسعه وقف مولد در حوزه‌های مختلف از جمله دانش‌بنیان‌ها و سلامت خبر داد.

حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، طی سخنانی در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص)، امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت، گفت: امام خمینی (ره) نقطه وحدت میان مذاهب بود و گفتمان تقریب ایشان که استمرار آن در ادامه راه رهبر معظم انقلاب قرار دارد، امروز در جهان پذیرفته شده است.

خاموشی با اشاره به مقاومت جهانی در برابر صهیونیست‌ها افزود: امروز می‌بینیم کسانی که کلام وحدت را نمی‌پذیرفتند، مدافع جریان مقاومت شده‌اند. این ثمره گفتمانی است که امام ایجاد کرد و به نتیجه رسیده است.

رئیس سازمان اوقاف، با قرائت آیاتی از سوره صف، به جایگاه امام در هدایت امت اسلامی تاکید کرد و گفت: امام پرچمی به نام اسلام و خدا بلند کرد و با شجاعت و درایت در برابر استکبار ایستاد.

وی همچنین یادآور شد: شهیدان مدفون در بهشت زهرا، نماد فداکاری و ایثار در تاریخ بشر هستند که لوح زرینی از شجاعت و جان‌فشانی خلق کردند.

خاموشی به عملکرد سازمان اوقاف اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده یک، سازمان اوقاف متولی اداره موقوفات فاقد متولی است و در سه سال اخیر چند برابر عمر وقف در ایران سند تک‌برگ صادر شده که تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد. این اقدام باعث کاهش دعاوی حقوقی و تسهیل امور می‌شود.

وی در ادامه از تعداد زیادی امین موقوفه و تلاش برای احیای رقبات خبر داد و افزود: در جریان اربعین بیش از ۳۵۰ موکب داشتیم و باید به مردم اطلاع‌رسانی کنیم که این موکب‌ها با حمایت موقوفات اداره شده‌اند.

رئیس سازمان اوقاف درباره اجرای نیات وقف گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶ هزار میلیارد تومان نیت اجرا شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به بیش از ۸ هزار میلیارد تومان برسد. حرکت وقف اگر چند برابر شود، اتفاقات بزرگی رخ خواهد داد.

وی به فعالیت‌های اجتماعی سازمان اوقاف اشاره کرد و افزود: از قبل از کرونا، مردم بسته‌های غذایی توزیع می‌کردند و اکنون این خدمات در قالب قرار دوازدهم انجام می‌شود. همچنین مسابقات قرآنی ملی، نوجوانان و بین‌المللی با حمایت موقوفات برگزار می‌شود که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰۰ کشور در مسابقات آینده شرکت کنند.

خاموشی درباره جریان مولدسازی موقوفات توضیح داد: وقف مالکیت شخصی بوده که مال شانی شده است و رقابت در مزایده‌ها باعث رونق شده است. سازمان اوقاف در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی محصولات فعالیت می‌کند، از جمله شرکت دانش سلامت کوثر که در زمینه ایمپلنت دندانی و فک و صورت فعالیت دارد.

وی همچنین از ورود سازمان اوقاف به حوزه‌های درمان سرطان، کاهش آلودگی هوا، پرورش دام سبک و سنگین، پرورش ماهی در قفس و ساخت مسکن خبر داد و گفت: حدود ۳۰ درصد تولید پروتئین باید به سمت دریا پایه برود.

در پایان، حجت‌الاسلام خاموشی از عموم مردم دعوت کرد تا از نمایشگاه وقف بازدید کنند.

کد خبر 6585655
سمانه نوری زاده قصری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها