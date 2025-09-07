خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: رضا صیادی، عضو هیئت مدیره گروه رسانهای مهر در تجربهنگاری خود از سفر اخیرش به چین و شرکت در «اجلاس رسانههای جنوب جهانی» در شهر یوننان نوشت: اجلاسیه برای من هم خلاقانه بود، هم مهم، و هم بسیار کاربردی. فضای گفتوگو باعث شد نگاههای تازهای نسبت به سرنوشت مشترک بشریت و نقش ملتها پیدا کنم.
وقتی به چین سفر کردم، بهتر فهمیدم منظور رئیسجمهور شیء جینپینگ از «سرنوشت مشترک بشریت» چیست. برخورد نزدیک با مردم و فرهنگها نشان میدهد سوءتفاهمها را میشود با ارتباط مستقیم برطرف کرد. به نظرم اجلاسیه رسانههای جنوب جهانی میتوانند همین پل ارتباطی باشند؛ واقعیت زندگی ملتها را به تصویر بکشند تا حکومت جهانی به سمت عدالت حرکت کند.
تجربه یوننان برای من خیلی جالب بود. طبیعت بکر، جنگلهای سرسبز و تلاش دولت برای هماهنگکردن توسعه و محیطزیست نشان داد که میشود هم رشد اقتصادی داشت و هم به طبیعت وفادار ماند.
ما در ایران هم ظرفیتهای بزرگی داریم. ایران کشوری چهارفصل است و تنوع زیستی و فرهنگی عظیمی دارد. ما هم مثل یوننان قصد داریم توسعه را با نگاه محیطزیستی پیش ببریم تا هم اقتصادمان قویتر شود و هم طبیعت زیبایمان برای نسلهای آینده باقی بماند. ما ایران را دوست داریم و به آن افتخار میکنیم؛ بنابراین از تجربههای موفق جهان استقبال میکنیم تا برای پیشرفت کشور خودمان بهکار بگیریم.
زندهباد ایران
زندهباد چین
به امید جهانی پر از صلح و آرامش
