به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، به ترتیب رؤسای جمهور روسیه و ایران به همراه کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در رژه روز پیروزی چین بر ژاپن در جنگ جهانی دوم، شرکت خواهند کرد.

به نوشته رویترز، این نخستین حضور علنی پوتین و جونگ اون در کنار شیء جین‌پینگ، رئیس جمهور چین و نشانه‌ای از دفاع جمعی در بحبوحه فشارهای غرب خواهد بود.

در بین ۲۶ نفر از رهبران خارجی شرکت‌کننده در این رژه هیچکدام از سران غربی حضور ندارند به غیر از روبرت فیکو، نخست وزیر اسلواکی که براساس اعلام وزارت خارجه چین در این مراسم شرکت خواهد کرد.

روسیه که چین را شریکی راهبردی می‌داند، پس از حمله به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ با هجوم تحریم‌های غربی مواجه شده است اما به نظر نمی‌رسد که اقتصاد این کشور ضربه مهلکی خورده باشد. پوتین که دیوان کیفری بین‌المللی علیه وی حکم بازداشت صادر کرده است، آخرین با در سال ۲۰۲۴ به چین سفر کرد.

در این رژه که به مناسبت هفتادونهمین سالروز تسلیم رسمی ژاپن در جنگ جهانی دوم برگزار می‌شود، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس، پرابوو سوبیانتو رئیس جمهور اندونزی و وو وُن‌شیک، سخنگوی مجمع ملی کره جنوبی نیز حضور خواهند داشت.

افزون بر این، الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان نیز در این رژه حاضر خواهد بود. «لی جونهوا» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز به نیابت از این نهاد در این مراسم حضور دارد.

این مراسم که برای بخش‌های مختلف آن برنامه‌ریزی و طراحی گسترده‌ای صورت گرفته است، یکی از بزرگ‌ترین رژه‌های سال‌های اخیر چین خواهد بود و در آن پیشرفته‌ترین تجهیزات جنگی از جمله جنگنده، سامانه‌های پدافندی و تسلیحات مافوق صوت به نمایش درخواهد آمد.