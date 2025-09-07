برگزاری میز ارتباطات مردمی باحضور بازرس کل کردستان در آبفا استان

به گزارش خبرنگار مهر، میز ارتباطات مردمی اداره‌کل بازرسی استان کردستان با حضور مستقیم بازرس کل استان، روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰ در محل دفتر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان برگزار خواهد شد.

برگزاری این میز ارتباط مردمی، همزمان با فرارسیدن ماه پرخیر و برکت ربیع‌الاول، در چارچوب سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با هدف اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در زمینه لزوم پاسخ‌گویی مسئولان و ارتباط بی‌واسطه با مردم صورت می‌گیرد.

این برنامه فرصتی فراهم می‌سازد تا شهروندان گرامی استان کردستان بتوانند در فضایی صمیمی و بدون واسطه، مشکلات، دغدغه‌ها، شکایات و پیشنهادات خود را در حوزه‌های مرتبط با عملکرد اداره‌کل بازرسی استان، خصوصاً در زمینه خدمات‌رسانی شرکت آب و فاضلاب، با بازرس کل استان در میان بگذارند.

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره‌کل بازرسی استان کردستان، این دیدار مردمی در راستای تحقق عدالت اداری، ارتقا شفافیت، و افزایش رضایتمندی عمومی برگزار می‌شود و تمامی موارد طرح‌شده از سوی شهروندان، در چارچوب ضوابط قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از عموم مردم شریف و نجیب استان کردستان دعوت می‌شود در این برنامه مشارکت فعال داشته باشند تا از طریق تعامل مستقیم با نهادهای نظارتی، روند پاسخگویی و رسیدگی به مطالبات عمومی با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود.

گفتنی است؛ اداره‌کل بازرسی استان کردستان به‌عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی، همواره تلاش داشته با ایجاد سازوکارهای ارتباط مستقیم با مردم، سطح نظارت میدانی و کارآمدی حاکمیتی را ارتقا دهد.