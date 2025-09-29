به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مبنی بر لزوم ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، میز ارتباطات مردمی با حضور بازرس کل استان کردستان برگزار خواهد شد.
بر این اساس، شهروندان میتوانند برای طرح مشکلات، ارائه شکایات، اعلانات و پیشنهادات مرتبط با وظایف سازمان بازرسی، روز سهشنبه، ۸ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ به محل دفتر مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان مراجعه نمایند.
این اقدام در راستای شفافسازی، پاسخگویی بهتر به مطالبات مردمی، و تقویت تعامل بین مردم و دستگاههای اجرایی صورت میگیرد.
حضور بازرس کل استان کردستان در میان کارکنان و مراجعان، فرصتی برای بررسی میدانی مسائل، شنیدن دغدغههای مردمی و پیگیری دقیق مشکلات از طریق مجاری قانونی خواهد بود.
گفتنی است، برگزاری میزهای ارتباطات مردمی یکی از راهکارهای مهم در جهت ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاههای اجرایی محسوب میشود.
