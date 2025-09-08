دریافت 5 MB
کد خبر 6583110
  1. فیلم
  2. اقتصاد
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

بارش باران در شمال و جنوب و جنوب‌شرق کشور

بارش باران در شمال و جنوب و جنوب‌شرق کشور

سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز در بخش‌های شمال و جنوب و جنوب‌شرق کشور باران می‌بارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید