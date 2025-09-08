دریافت 5 MB کد خبر 6583110 https://mehrnews.com/x38XQc ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲ کد خبر 6583110 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲ بارش باران در شمال و جنوب و جنوبشرق کشور سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز در بخشهای شمال و جنوب و جنوبشرق کشور باران میبارد. کپی شد مطالب مرتبط هوای پاییزی برای نیمه شمالی و غربی؛ کاهش ۸ درجهای دما از هفته آینده ثبات نسبی جوی در کرمانشاه؛ اختلاف ۳۳ درجهای دما در نقاط مختلف استان افزایش دمای هوا طی روزهای دوشنبه و سه شنبه در استان ایلام برچسبها سازمان هواشناسی کاهش دما وزش باد بارش باران
نظر شما