علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آب‌وهوای استان اظهار داشت: طبق بررسی‌های انجام‌شده و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، شرایط جوی استان کرمانشاه طی روزهای پیش‌رو به‌طور کلی پایدار خواهد بود و تغییرات خاصی در آن مشاهده نخواهد شد.

وی افزود: تنها مورد قابل‌توجه در این مدت، وزش باد در برخی ساعات از شبانه‌روز است که ممکن است در نقاطی از استان با پدیده گردوخاک محلی همراه باشد، اما به‌جز این موضوع، پدیده قابل ملاحظه دیگری پیش‌بینی نمی‌شود.

زورآوند با اشاره به وضعیت دما در سطح استان تصریح کرد: متوسط دمای هوا در بیشتر نقاط استان تا روز چهارشنبه تغییر چندانی نخواهد داشت، اما از روزهای پایانی هفته شاهد کاهش نسبی دما خواهیم بود که این موضوع می‌تواند بر شرایط جوی و احساس عمومی دما اثرگذار باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه خاطرنشان کرد: در میان شهرستان‌های مختلف استان، قصرشیرین با دمای ۴۲ درجه سانتی‌گراد و سرپل ذهاب با ۴۰ درجه به‌عنوان گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند، در حالی که کنگاور با دمای ۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان بوده است.

وی با اشاره به اختلاف دمای قابل‌توجه میان نقاط مختلف استان گفت: اختلاف دمای گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان کرمانشاه در روزهای اخیر به ۳۳ درجه رسیده است که نشان‌دهنده تنوع آب‌وهوایی قابل‌توجه در گستره جغرافیایی استان است.

زورآوند در پایان یادآور شد: اطلاع‌رسانی به‌موقع در زمینه تغییرات جوی به‌ویژه در ارتباط با کاهش دما یا وقوع باد و گردوخاک برای مردم، کشاورزان و حتی برنامه‌ریزی‌های شهری اهمیت دارد و انتظار می‌رود شهروندان ضمن توجه به هشدارها و گزارش‌های هواشناسی، تدابیر لازم را برای روزهای پیش‌رو مدنظر قرار دهند.