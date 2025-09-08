همدان میزبان مسابقات دوستانه چندجانبه بانوان کبدی غرب کشور خواهد بود

مسعود پورصالحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این رویداد ورزشی اظهار کرد: برگزاری مسابقات دوستانه کبدی بانوان غرب کشور فرصت ارزشمندی برای رشد و توسعه این رشته به‌ویژه در استان همدان خواهد بود.

وی افزود: این رقابت‌ها علاوه بر ایجاد شور و نشاط ورزشی، زمینه‌ساز تبادل تجربیات میان مربیان و بازیکنان و ارتقای سطح کیفی تیم‌هاست.

پورصالحی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از برگزاری این مسابقات، تقویت دوستی و همدلی میان ورزشکاران، آمادگی تیم‌ها برای حضور در رقابت‌های کشوری و شناسایی استعدادهای نو در رشته کبدی است.

رئیس هیئت کبدی استان همدان ضمن قدردانی از حمایت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان، فدراسیون کبدی و هیئت کبدی همدان عنوان کرد: تلاش همه عوامل اجرایی، داوران و مربیان بر این است که این رویداد در فضایی پرنشاط و با درخشش ورزشکاران برگزار شود.