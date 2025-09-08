  1. استانها
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۰

همدان میزبان مسابقات دوستانه چندجانبه بانوان کبدی غرب کشور خواهد بود

همدان میزبان مسابقات دوستانه چندجانبه بانوان کبدی غرب کشور خواهد بود

همدان- رئیس هیئت والیبال استان همدان از میزبانی دیار هگمتانه برای مسابقات دوستانه چندجانبه بانوان کبدی غرب کشور در روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه خبر داد.

مسعود پورصالحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این رویداد ورزشی اظهار کرد: برگزاری مسابقات دوستانه کبدی بانوان غرب کشور فرصت ارزشمندی برای رشد و توسعه این رشته به‌ویژه در استان همدان خواهد بود.

وی افزود: این رقابت‌ها علاوه بر ایجاد شور و نشاط ورزشی، زمینه‌ساز تبادل تجربیات میان مربیان و بازیکنان و ارتقای سطح کیفی تیم‌هاست.

پورصالحی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از برگزاری این مسابقات، تقویت دوستی و همدلی میان ورزشکاران، آمادگی تیم‌ها برای حضور در رقابت‌های کشوری و شناسایی استعدادهای نو در رشته کبدی است.

رئیس هیئت کبدی استان همدان ضمن قدردانی از حمایت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان، فدراسیون کبدی و هیئت کبدی همدان عنوان کرد: تلاش همه عوامل اجرایی، داوران و مربیان بر این است که این رویداد در فضایی پرنشاط و با درخشش ورزشکاران برگزار شود.

