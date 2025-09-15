  1. استانها
همدان میزبان نوزدهمین دوره مسابقات کبدی جوانان کشور است

همدان- رئیس هیئت کبدی استان همدان گفت: نوزدهمین دوره مسابقات کبدی جوانان کشور با حضور تیم‌هایی از ۲۲ استان، صحنه رقابت‌های جذاب و هیجان‌انگیز در سالن‌های ورزشی همدان خواهد بود.

مسعود پورصالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نوزدهمین دوره مسابقات کبدی جوانان قهرمانی کشور اظهار کرد: از ۲۵ شهریورماه، استان همدان افتخار میزبانی بزرگ‌ترین رویداد ملی کبدی در رده جوانان را بر عهده خواهد داشت.

وی افزود: در این دوره ۲۲ تیم از استان‌های اردبیل، ایلام، البرز، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کردستان، گلستان، قم، مازندران، قزوین، لرستان، یزد، همدان و فارس در مدت چهار روز با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

رئیس هیئت کبدی استان همدان با اشاره به نتایج دوره گذشته خاطرنشان کرد: هجدهمین دوره این مسابقات در شهرستان مهاباد از استان آذربایجان غربی برگزار شد که تیم‌های گلستان و خوزستان به ترتیب قهرمان و نایب‌قهرمان شدند و تیم‌های اصفهان و البرز نیز مشترکاً بر سکوی سوم ایستادند.

پورصالحی عنوان کرد: برگزاری این رویداد در همدان فرصت ارزشمندی است تا ظرفیت‌های ورزشی استان در سطح ملی معرفی شود و امیدواریم با حمایت مسئولان و شور و انرژی ورزشکاران، همدان میزبان شایسته‌ای برای این رویداد مهم باشد.

