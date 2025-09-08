به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نتبلاکز؛ سازمان جهانی نظارت بر اینترنت، امروز دوشنبه اعلام کرد که دسترسی به پلتفرمهای آنلاین از جمله ایکس، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، تیکتاک و واتساپ در ترکیه در چندین شبکه محدود شده است.
نتبلاکز، اعلام کرد که مسدود شدن دسترسی در حالی رخ داده است که حزب اصلی مخالف، حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، پس از آنکه پلیس در مناطق اطراف دفتر مرکزی این حزب در استانبول موانعی ایجاد کرد، خواستار برگزاری تجمعات شد.
طبق دادههای انجمن آزادی بیان ترکیه که سانسور محلی در اینترنت را رصد میکند، مشکلات دسترسی از ساعت ۲۰:۴۵ به وقت گرینویچ روز یکشنبه آغاز و پهنای باند برای پلتفرمها محدود شده است.
اتحادیه ارائه دهندگان دسترسی ترکیه که مسئول اجرای تصمیمات مربوط به مسدود کردن اینترنت است، بلافاصله به درخواست اظهار نظر این رسانه در مورد محدودیتهای دسترسی پاسخ نداد.
