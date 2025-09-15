به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این چهارمین باری خواهد بود که رئیس جمهور آمریکا با تمدید مهلت فعالیت تیک تاک اجرای قانونی را به تعویق می اندازد که در اصل تا ژانویه ۲۰۲۵ به بایت دنس مهلت داده بود این پلتفرم اشتراک گذاری ویدئو کوتاه را در آمریکا واگذار کند یا تعطیل شود.

ترامپ ماه گذشته اعلام کرد خریداران آمریکایی برای این اپ صف کشیده اند و امکان دارد مهلت فعالیت آن را تمدید کند. اما دیروز او درباره سوالی درباره آینده اپلیکیشن پاسخی مبهم داد. وی گفت: من ممکن است حالا با تیک تاک مذاکره کنم یا نکنم. ممکن است بگذاریم این اپ خاموش شود یا نشود، من نمی دانم، این امر به چین بستگی دارد. این امر اهمیت زیادی ندارد. من دوست دارم این کار را برای کودکان انجام دهم.

کاخ سفید به درخواست ها برای اظهار نظر درباره احتمال تمدید مدت فعالیت تیک تاک پاسخی نداد. اگر این مهلت تمدید شود نشان دهنده عدم تمایل دولت آمریکا به تعطیل کردن پلتفرمی است که ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی دارد.

هرچند بسیاری از منتقدان چین در آمریکا معتقدند دولت آسیایی ممکن است با استفاده از تیک تاک از کاربران آمریکایی جاسوسی، اخاذی یا آنها را سانسور کند، اما ترامپ گفته بود که خواهان حفظ این اپلیکیشن است. پیشرفت در قرارداد واگذاری تیک تاک به سرمایه گذاران در آمریکا کند بوده زیرا دولت چین باید خریداران آمریکایی این اپ را تایید کند.