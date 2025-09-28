اینستاگرام در حفاظت از کودکان رسوا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تحقیقات جدید گروههای حمایت از ایمنی کودکان با همکاری محققان دانشگاه نورثایسترن نشان میدهد بسیاری از ویژگیهای ایمنی متا برای حفاظت از کاربران نوجوان یا کار نمیکنند و یا در برخی موارد اصلاً وجود ندارند.
این تحقیق که متا آن را گمراهکننده خوانده، در حالی منتشر شد که فشارها بر شرکتهای فناوری برای حفاظت از کودکان و کاربران آسیبپذیر شبکههای اجتماعی افزایش یافته است. پژوهشگران در آزمایش ۴۷ ویژگی ایمنی، دریافتند تنها ۸ مورد به طور کامل مؤثر هستند و مابقی یا غیرقابل دسترس و یا بیتأثیر بودهاند.
ویژگیهایی که برای جلوگیری از نمایش محتوای مرتبط با خودآسیبی طراحی شده بودند، با مسدود کردن واژههای جستجو به راحتی دور زده میشدند. فیلترهای پیامهای ضد قلدری نیز حتی با استفاده از همان عبارات نمونه، عمل نکردند. همچنین، ابزارهایی که قرار بود نوجوانان را از دیدن بیشازحد محتوای خودآسیبی بازدارند، هیچگاه فعال نشدند.
با این حال، برخی ویژگیهای ایمنی حساب کاربری نوجوان مانند حالت سکوت (Quiet Mode) که برای غیرفعال کردن موقت نوتیفیکیشنها در شب طراحی شده و ابزارهایی که تغییرات حساب کودکان را نیازمند تایید والدین میکنند، درست عمل میکردند.
این گزارش با عنوان «حسابهای کاربری نوجوانان، وعدههای شکستهشده» به بررسی و تحلیل آپدیتهای اینستاگرام در بیش از یک دهه گذشته پرداخته است. دو گروه مسئول این تحقیق، یعنی بنیاد مالی رز انگلیس و سازمان «والدین برای فضای امن آنلاین» در آمریکا، توسط والدینی تأسیس شدهاند که ادعا میکنند فرزندانشان به دلیل محتوای آسیبرسان و خودآسیبی در شبکههای اجتماعی جان خود را از دست دادهاند.
به گفته لورا ادلسون، پروفسور دانشگاه نورثایسترن و ناظر این تحقیق، «نتایج نشان میدهد بسیاری از ابزارهای ایمنی کودکان واقعاً کار نمیکنند و تلاشهای متا برای حفاظت از نوجوانان در برابر بدترین بخشهای پلتفرمها زیر سوال میرود.»
نظر شما