۱۳۰ معتاد متجاهر در خمینی‌شهر جمع‌آوری شدند

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از اجرای مرحله دیگری از طرح آرامش و جمع آوری ۱۳۰ فرد معتاد در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دیگری از طرح آرامش توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و مأموران کلانتری ۱۳ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر به اجرا گذاشته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر افزود: در این مرحله از طرح آرامش، ۱۳۰ نفر معتاد متجاهر و عادی شناسایی و پس از غربالگری برای انجام امور بازپروری به مراکز ترک اعتیاد تحویل شدند.

وی همچنین از دستگیری ۵ خرده فروش مواد مخدر و کشف مقادیری مواد افیونی به همراه ۱۰ دستگاه ترازوی توزین مواد خبر داد و گفت: افراد دستگیر شده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

