سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دیگری از طرح آرامش توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و مأموران پلیس پیشگیری، کلانتری‌ها و یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر طی ۳ روز به اجرا گذاشته شد.

وی در ادامه افزود: در این مرحله مأموران با بررسی‌های دقیق و میدانی خود موفق شدند ۸۰ نفر معتاد متجاهر را شناسایی که پس از غربالگری برای درمان به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر همچنین از دستگیری ۱۰ خرده فروش مواد مخدر و کشف یک کیلو و ۴۵۰ گرم انواع مواد افیونی به همراه ۱۰ دستگاه ترازوی توزین مواد خبر داد و گفت: افراد دستگیر شده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.