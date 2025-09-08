به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد ظهر دوشنبه در دیدار با دیدارمدیر عامل و معاونین جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به گسترش قابل توجه خدمات هلال احمر پس از انقلاب اسلامی، اظهار کرد: پیش از انقلاب اسلامی، هلال احمر به صورت کنونی در جاده‌های کشور مستقر نبود، اما امروز شاهد ارائه خدمات بسیار خوبی از سوی این جمعیت هستیم.

امام جمعه اصفهان، ارائه خدمات پزشکی در روستاها را یکی از برنامه‌های بسیار مناسب و اثرگذار دانست و افزود: تشکیل گروه‌های پزشکی برای خدمت‌رسانی در روستاها کاری ارزشمند و لذت‌بخش است و مردم روستا نیز به شدت قدرشناس این خدمات هستند.

وی با اشاره به دو مأموریت اصلی آموزش و خدمت‌رسانی در مناطق روستایی، نقش هلال احمر در حوادث غیرمترقبه را حیاتی خواند و عنوان کرد: کار عمده هلال احمر، امدادرسانی در موقعیت‌هایی مانند سیل و زلزله است و در زمان عدم وقوع چنین حوادثی، باید از ظرفیت‌های خود برای سایر مأموریت‌ها استفاده کند.

آیت الله طباطبایی نژاد، خدمات جمعیت هلال احمر در مراسم اربعین حسینی را یک کار و مانور بزرگ توصیف کرد و گفت: مراسم اربعین بی‌سابقه در تاریخ بشر است و امکان هدف قرار دادن آن توسط دشمن وجود دارد و حضور ۲۰ میلیون زائر پیاده در شرایط سخت، خود یک شعار و مانور عظیم است.

وی با اشاره به خطرات احتمالی مانند بیماری و گرمازدگی برای زائران، بر ضرورت امدادرسانی به آنان و اهمیت «نظم و انضباط» در تمامی فعالیت‌های هلال احمر تأکید کرد.