۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۶

امنیت و وحدت در جامعه مرهون جان‌فشانی شهیدان است

بوشهر- فرماندار کنگان گفت: امروز آنچه ما از امنیت، پیشرفت و وحدت برخورداریم، مرهون جان‌فشانی شهیدان و استقامت خانواده‌های معظم آنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا ظهر دوشنبه در دیدار با خانواده معظم شهید کمالی به مناسبت هفته وحدت با اشاره به نقش بی‌بدیل شهدا در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأمین امنیت و آرامش جامعه اظهار کرد: شهیدان با نثار جان خود در راه اعتلای اسلام و میهن، درسی ماندگار از ایثار، فداکاری و مقاومت به نسل‌های آینده آموختند.

فرماندار شهرستان کنگان افزود: امروز آنچه ما از امنیت، پیشرفت و وحدت برخورداریم، مرهون جان‌فشانی شهیدان و استقامت خانواده‌های معظم آنان است.

وی گفت: خانواده‌های معظم شهدا با صبر و استقامت مثال‌زدنی، ادامه‌دهنده راه شهیدان هستند و تکریم آنان وظیفه‌ای همگانی است. حضور در جمع خانواده‌های شهدا فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب و امام شهداست.

در ادامه این دیدار، خانواده معظم شهید کمالی نیز با بیان خاطراتی از شهید، بر تداوم راه شهیدان و پاسداشت ارزش‌های انقلاب تأکید کردند.

این دیدار با تجلیل و تکریم از مقام والای شهید کمالی و اهدای لوح یادبود به خانواده ایشان پایان یافت.

