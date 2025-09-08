به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا ظهر دوشنبه در دیدار با خانواده معظم شهید کمالی به مناسبت هفته وحدت با اشاره به نقش بیبدیل شهدا در پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی و تأمین امنیت و آرامش جامعه اظهار کرد: شهیدان با نثار جان خود در راه اعتلای اسلام و میهن، درسی ماندگار از ایثار، فداکاری و مقاومت به نسلهای آینده آموختند.
فرماندار شهرستان کنگان افزود: امروز آنچه ما از امنیت، پیشرفت و وحدت برخورداریم، مرهون جانفشانی شهیدان و استقامت خانوادههای معظم آنان است.
وی گفت: خانوادههای معظم شهدا با صبر و استقامت مثالزدنی، ادامهدهنده راه شهیدان هستند و تکریم آنان وظیفهای همگانی است. حضور در جمع خانوادههای شهدا فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب و امام شهداست.
در ادامه این دیدار، خانواده معظم شهید کمالی نیز با بیان خاطراتی از شهید، بر تداوم راه شهیدان و پاسداشت ارزشهای انقلاب تأکید کردند.
این دیدار با تجلیل و تکریم از مقام والای شهید کمالی و اهدای لوح یادبود به خانواده ایشان پایان یافت.
