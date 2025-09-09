  1. سیاست
  2. مجلس
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

موافقت با اولویت بررسی طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار

موافقت با اولویت بررسی طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت‌دار طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، با تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس برای بررسی اولویت دار طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موافقت کردند.

محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در تشریح دلایل بررسی اولویت دار طرح مذکور، گفت: یکی از موارد این طرح بحث به‌روز رسانی کرایه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری است.

وی بیان کرد: در شرایط کنونی رانندگان در مسائل مختلفی از جمله سوخت، بیمه و نرخ کرایه مشکل دارند که باید این مسائل را ساماندهی کرد.

کد خبر 6584474
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها