موافقت با اولویت بررسی طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، با تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس برای بررسی اولویت دار طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موافقت کردند.

محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در تشریح دلایل بررسی اولویت دار طرح مذکور، گفت: یکی از موارد این طرح بحث به‌روز رسانی کرایه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری است.

وی بیان کرد: در شرایط کنونی رانندگان در مسائل مختلفی از جمله سوخت، بیمه و نرخ کرایه مشکل دارند که باید این مسائل را ساماندهی کرد.