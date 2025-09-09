تاکید رئیس جمهور بر حفظ وحدت ملی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی صبح امروز (سه شنبه ۱۸ شهریور ماه) طی نشست خبری اظهار کرد: صبح امروز جلسه غیرعلنی با حضور رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزرا برگزار شد که این نشست در ادامه سلسله نشست‌هایی بود که از ابتدای تشکیل مجلس شاهد آن بودیم تا دولتمردان و نمایندگان مجلس نقطه نظرات خود را در مورد مسائل مختلف مطرح کنند که قطعاً این جلسات به فهم مشترک بین مجلس و دولت در ارتباط با مسائل گوناگون کمک می‌کند.

وی ادامه داد: پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه گزارشی از روند اجرای قوانین از جمله قانون برنامه هفتم ارائه داد و تاکید کرد که بودجه ریزی باید عملیاتی باشد، بین منابع و مصارف باید همترازی وجود داشته باشد، افزایش بهره وری، رفع ناترازی ها در قالب بودجه ریزی صحیح، کوچک سازی و اصلاح دولت باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چند تن از نمایندگان و رؤسای کمیسیون‌های مجلس درباره لزوم اجرای دقیق قانون برنامه هفتم تاکید کردند. قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بر خلق ثروت به جای بازتوزیع منابع، توجه به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و تلاش برای رشد تولید مسکن تاکید کرد.

گودرزی ادامه داد: تاکید دولت بر اولویت بندی پروژه‌ها بود و تاکید مجلس هم این بود که باید به دنبال خلق ثروت باشیم. همچنین در این جلسه درباره روند بودجه ریزی در سال ۱۴۰۵ بحث و تبادل نظر صورت گرفت که با تغییراتی که در بررسی بودجه اتفاق افتاده است، احکام را در قانون دائمی دنبال می‌کنیم و در جداول بیشتر به منابع و مصارف خواهیم پرداخت.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین نمایندگان مجلس در این جلسه بر حفظ اقتدار ملی در مقابل دشمنان تاکید کردند و گفتند ما باید مبتنی بر عزت و اقتدار با دشمنان مواجه شویم و نباید به گونه‌ای صحبت شود که روایت ناصحیحی به گوش بدخواهان برسد.

وی ادامه داد: تاکید شد که دولت و مسئولان سیاست خارجی باید متمرکز بر عزت و اقتدار ملی در مقابل دشمنان بایستند و دشمنان بدانند که ملت ایران ملت مقاومت هستند و اهل تسلیم در برابر دشمن نیستند و از خطوط قرمز خود کوتاه نمی آیند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رهبر انقلاب هم بارها بر لزوم وحدت تاکید کرده اند که این موضوع در جلسه غیرعلنی مجلس مورد توجه جدی قرار گرفت به گونه‌ای که رئیس جمهور رمز پیروزی و موفقیت ما را وحدت دانست و گفت باید انسجام و همدلی بین مردم و مسئولان وجود داشته باشد که اگر اینگونه باشد ما می‌توانیم در مقابل توطئه‌های دشمنان بایستیم، همانطور که شاهد این موضوع در جنگ ۱۲ روزه بودیم.

وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه برخی می‌گویند مجلس بدون صلاحدید نهادهای بالادست نمی‌تواند مصوبه‌ای برای خروج کشور از NPT داشته باشد گفت: هر گونه تصمیم گیری درباره خروج ایران از NPT و مواردی از این دست با هماهنگی مجلس با سایر ارکان نظام محقق خواهد شد.

گودرزی تاکید کرد: قطعاً مجلس شورای اسلامی بدون هماهنگی با ارکان نظام هیچ تصمیمی در این زمینه نخواهد گرفت و هر گونه تصمیم در این عرصه حتماً با هماهنگی با سایر بخش‌های حاکمیت خواهد بود.

وی در واکنش به سوالی درباره آخرین وضعیت استیضاح وزرا در مجلس گفت: در حال حاضر استیضاح سه وزیر یعنی وزرای راه و شهرسازی، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت رئیسه مجلس ارجاع شده اما هنوز هیچ یک از این سه استیضاح اعلام وصول نشده است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی و افزایش نرخ ارز گفت: التهابات ارزی نرخ‌های کنونی ناشی از فضای روانی آغاز فرایند مکانیزم ماشه است، مکانیزم ماشه بیشتر از آنکه در عمل تأثیرگذار باشد به لحاظ روانی تأثیر خودش را گذاشته که ما باید این آثار روانی را کنترل کنیم تا به اقتصاد و مردم آسیب وارد نشود.

وی ادامه داد: بیش از دو هزار تحریم یک جانبه بر ملت ما تحمیل شده که فراتر از قطعنامه‌های سازمان ملل است. دشمن تا کنون نتوانسته هیچ غلطی کند و از این به بعد هم نمی‌تواند چرا که دست ما پر است. دشمن همه کارت‌های خودش را رو کرده اما ما گزینه‌های رو نشده زیادی برای مقابله با دشمن داریم.

وی درباره گرانی کالاهای اساسی گفت: علاوه بر نوسانات قیمت ارز که آثار منفی خود را روی قیمت کالاهای اساسی گذاشته شاهد رانت و فساد هم در این زمینه هستیم چرا که عده‌ای ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی دریافت می‌کنند اما باز هم کالاهای اساسی گران به دست مردم می‌رسد که مجلس حتماً به این موضوع ورود خواهد کرد. به هر صورت اعطای کالابرگ در نشست مشترک امروز مجلس و دولت مورد تاکید قرار گرفت.

گودرزی در ادامه گفت: رئیس جمهور در بخش دیگری از جلسه امروز گفت بخشی از نهادها هستند که در کشور بودجه می‌گیرند اما مسائل کشور را حل نمی‌کنند. به واقع نظر ما هم بر این است که هر مجموعه‌ای که مسائل کشور را حل نمی‌کند باید بودجه آن حذف شود و این موضوع مورد تاکید همه ماست. باید هزینه‌های کشور مدیریت شده و منابع صرف بخش‌های اولویت دار شود.