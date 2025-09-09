به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، رویداد «احیای شرکت‌های مسئله‌محور کشاورزی و امنیت غذایی»، امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ با حضور دکتر اصغر نوراله‌زاده رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر محمد مخبر رییس بنیاد ایران پیشرفته و جمعی از نمایندگان شرکت‌ها و صنایع بزرگ و نیز شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی در مجموعه لارک برگزار شد.

غلبه بر چالش‌های حوزه امنیت غذایی با به‌کارگیری فناوری‌های نوین

دکتر اصغر نوراله‌زاده، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در این رویداد ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و ایام هفته وحدت گفت: از دکتر مخبر برای برگزاری این همایش ارزشمند و هدف‌گذاری خوبی که در بنیاد ایران پیشرفته آغاز کرده‌اند، تشکر می‌کنم و امیدوارم در تعامل و همکاری مشترک بتوانیم ایران آینده را «ایران پیشرفته» رقم بزنیم.

نوراله‌زاده با اشاره به اهمیت حوزه امنیت غذایی گفت: امنیت غذایی یکی از موضوعات مهم و مورد توجه همه کشورها دنیا از جمله ایران محسوب می‌شود. در معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز حوزه امنیت غذایی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی، مورد توجه قرار دارد. حوزه امنیت غذایی و کشاورزی، فرصت‌های خوبی را در اختیار استارت‌آپ‌‍‌ها، کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری و دانش‌بنیان‌ها قرار داده است و قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بسیار خوبی در این حوزه در کشور وجود دارد. در حوزه امنیت غذایی از ابتدا تا انتهای زنجیره، قابلیت‌های زیادی وجود دارند که فرصت‌های خوبی برای توسعه کسب‌وکار ایجاد می‌کنند.

وی تصریح کرد: در مسیر توسعه اکوسیستم امنیت غذایی و کشاورزی، با برخی چالش‌ها از جمله بهبود کیفی محصولات، لجستیک، فرآوری و بسته‌بندی روبرو هستیم که این چالش‌ها با به‌کارگیری فناوری‌های نوین، قابل حل و برطرف‌شدن هستند. با به‌کارگیری فناوری‌های نوین، علاوه بر غلبه بر چالش‌های موجود، می‌توانیم علاوه بر بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، بهره‌وری در این حوزه را نیز ارتقاء دهیم.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه امنیت غذایی و کشاورزی گفت: ۹ حوزه دانش‌بنیان تعریف شده است که یکی از این حوزه‌ها، کشاورزی، فناوری‌های زیستی و صنایع غذایی است. از مجموع بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان، ۵۰۹ شرکت در حوزه کشاورزی، فناوری‌های زیستی و صنایع غذایی مشغول فعالیت هستند که حدود ۵ درصد کل شرکت‌های دانش‌بنیان کشور را تشکیل می‌دهند. ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه این حوزه در کشور وجود دارد و یکی از هدف‌گذاری‌ها در این بخش می‌تواند افزایش تعداد کمی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی باشد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ضرورت‌های این حوزه، تقویت اکوسیستم از طریق تدوین و اجرایی‌کردن سیاست‌های حمایتی است و در این راستا باید به دنبال توسعه مراکز پژوهشی، شتابدهنده‌ها و همچنین، تدوین و اجرایی‌کردن سیاست‌های حمایتی مانند توسعه انواع روش‌های تأمین مالی، ارائه تسهیلات مختلف و صدور انواع ضمانت‌‍‌نامه‌ها و ... باشیم. همچنین نیازمند توسعه زیرساخت‌ها در حوزه امنیت غذایی از جمله یکپارچه‌سازی اراضی و ... هستیم.

نوراله‌زاده افزود: در عین حال، در حوزه داده نیز نیازمند ایجاد پلت‌فرم‌های استاندارد هستیم تا اطلاعات در بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی را از سراسر کشور جمع‌آوری کرده و مورد استفاده قرار دهیم. یکی از نکات دیگری که تا حدودی در آن ضعف داریم، بحث آموزش است. ارتقاء سطح آموزش کشاورزان نیز نکته مهمی است که به توسعه این اکوسیستم کمک می‌کند و باید به این بخش نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی تأکید کرد: در حوزه دسترسی به بازار و لجستیک نیز نیازمند تسهیل‌گری‌هایی هستیم که طبیعتا با فناوری‌های نوین می‌توانیم این بخش را توسعه دهیم. یکی از ضعف‌های موجود بحث رساندن محصولات کشاورزی به بازار است که باعث افزایش ضایعات محصولات کشاورزی می‌شود.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین از آمادگی این صندوق برای همکاری با سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط خبر داد و گفت: در صندوق نوآوری آمادگی داریم با شرکت‌ها، صنایع و سازمان‌های بزرگ مرتبط، در جهت توسعه و ارتقاء نظام تأمین مالی اکوسیستم امنیت غذایی و کشاورزی همکاری کنیم. آمادگی داریم مدل‌های یک نظام فناورانه و نوآورانه تأمین مالی را با همکاری ذی‌نفعان، طراحی کنیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های بازار سرمایه و بازار پول به خوبی استفاده کنیم و می‌توانیم نقش رکن ضامن شرکت‌ها را نیز برعهده بگیریم.

نوراله‌زاده گفت: امیدواریم همکاری با بنیاد ایران پیشرفته، به توسعه این فرآیند کمک کرده و مقیاس‌پذیری شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه را افزایش دهد و تحولی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی کشور ایجاد کند. امیدواریم این نظام تأمین مالی هوشمند و فناورانه که با همکاری مجموعه فعالان اکوسیستم، به خصوص با همکاری با بنیاد ایران پیشرفته طراحی خواهد شد، به گام‌های مهم و موثری در مسیر توسعه اکوسیستم کشاورزی و امنیت غذایی کشور منجر شود.

تسهیل‌گری صندوق نوآوری در بحث تضامین شرکت‌های دانش‌بنیان

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین گفت: امنیت غذایی، یکی از محوری‌ترین و اصلی‌ترین موضوعاتی است که دولت به عنوان یک اولویت، تصویب کرده و ما نیز در صندوق نوآوری و شکوفایی، توجه خاصی به این موضوع داریم. صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای نکات مورد توجه و اولویت‌های برنامه هفتم توسعه و منطبق با قانون حرکت می‌کند و در همین راستا، امنیت غذایی را به عنوان یک اولویت مهم، در دستور کار قرار داده‌ایم.

نوراله‌زاده افزود: توسعه ظرفیت‌های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه را با جدیت پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم حمایت کاملی از کل زنجیره امنیت غذایی داشته باشیم. تلاش می‌کنیم از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی در چند وجه نظیر کمک به توسعه صادرات و افزایش ظرفیت تولید حمایت ‌کنیم.

وی افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان، محصولاتی را در سطحی از دانش فنی تولید کرده‌اند که قابلیت رقابت در بازارهای جهانی و ظرفیت صادراتی دارند. با ارائه خدماتی از جمله حمایت از حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، ارائه تسهیلات صادراتی و کمک به حضور این شرکت‌ها در بازارهای صادراتی، از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کنیم.

نوراله‌زاده گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه فعالیت‌های خود، نیاز به منابع مالی دارند که این منابع مالی باید از طریق همکاری با شبکه بانکی تأمین شود. تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند از جنس اعطای تسهیلات مختلف یا از جنس رکن ضامن باشد؛ صندوق می‌تواند در نقش ضامن این شرکت‌ها عمل ‌کند و با استفاده از ظرفیت شبکه بانکی کشور، توان اعطای تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها افزایش پیدا می‌کند.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به دغدغه دانش‌بنیان‌ها در ارائه تضامین برای دریافت تسهیلات، گفت: یکی از مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در بحث تضامین است و در صندوق تلاش می‌کنیم تسهیل‌گری‌هایی در این بخش انجام شود. شرکت‌های دانش‌بنیان همچنین می‌توانند از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای کمک به توسعه بخش تحقیق و توسعه (R&D) و حتی در حوزه تأمین مواد اولیه استفاده کنند.