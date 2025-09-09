به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام متقاضیان در پذیرش دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه سال ۱۴۰۴ از امروز سهشنبه ۱۸ شهریور آغاز شده است و این فرصت در روز دوشنبه ۲۴ شهریور پایان میپذیرد.
متقاضیان باید در مهلت مقرر و پس از مطالعه دقیق «دفترچه راهنمای ثبتنام» به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبتنام در سامانه اقدام کنند. دفترچه راهنما، هم زمان با شروع ثبتنام از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قابل دسترس است.
ثبت نام متقاضیان در پذیرش دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه سال ۱۴۰۴ در این لینک صورت می گیرد.
الف) روش گزینش دانشجو
گزینش دانشجو در کدرشته محلهای تحصیلی، براساس معدل کل کاردانی، نوع مدرک کاردانی، سهمیههای آزاد، شاغل، رزمندگان و ایثارگران، بومی و با توجه به صلاحیتهای عمومی متقاضیان با عنایت به ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی و مصوبات مربوط انجام میگیرد.
متقاضیان سهمیه آزاد که مدرک کاردانی آنان مطابق جدول شماره (۳) مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام مرتبط با رشتههای تحصیلی انتخابی باشد در اولویت پذیرش برای آن رشته قرار میگیرند. در ضمن ظرفیت باقیمانده در هر کدرشتهمحل، با اولویت یکسان به متقاضیان سهمیه آزاد با مدارک کاردانی غیرمرتبط اختصاص مییابد.
پیشنهاد میشود متقاضیان نسبت به انتخاب کد رشته -محلهای مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کاردانی خود اقدام کنند. متقاضیان سهمیه شاغل صرفاً در یک زیرگروه آموزشی در رشته مرتبط با شغل آنان پذیرش خواهند شد. برای هر یک از موارد فوق ارائه مستندات مربوط در زمان ثبتنام از سوی دانشجو به مرکز آموزشی ضروری است.
ب) اقدامات لازم برای ثبتنام
۱. دریافت و مطالعه دفترچه راهنمای ثبتنام از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش.
۲. آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبتنام.
۳. خرید کارت اعتباری ثبت نام به وسیله کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش و پرداخت مبلغ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به عنوان وجه ثبتنام.
۴. پرداخت هزینه خدمات ارسال پیام کوتاه به متقاضیان به مبلغ ۱۴۰ هزار ریال.
یادآوری: دانشجویان سال آخر دوره کاردانی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ موفق به اخذ مدرک کاردانی خواهند شد مجاز به ثبت نام و انتخاب کدرشتهمحل هستند.
۵. مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.
۶. مسئولیت صحت مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه به عهده متقاضی خواهد بود.
۷. مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نیست، بنابراین در زمان تکمیل اطلاعات تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد.
۸. در هر مرحله از پذیرش (ثبتنام، پذیرفتهشدن، حین تحصیل در دانشگاه و ...) مشخص شود متقاضی حقایق را کتمان کرده یا واجد شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه نیست، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
۹. متقاضی لازم است پس از پایان ثبتنام الکترونیکی از تمامی صفحات، پرینت تهیه کرده و نزد خود نگهدارد.
پ) دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی
توصیه می شود مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه راهنما را تکمیل و سپس با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اطلاعات لازم را براساس بندهای سامانه ثبت نام وارد کند.
ضمناً راهنمای جامع نحوه تکمیل فرم در سامانه ثبت نام اینترنتی موجود است و متقاضیان برای کسب اطلاع بیشتر میتوانند به این راهنما مراجعه کنید.
متقاضیان لازم است در درج اطلاعات ثبت نام دقت کنند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک متقاضی در صورت پذیرفته شدن، قبولی وی لغو و از ادامه تحصیل وی جلوگیری خواهد شد.
ت) نکات و توصیههای مهم
اگر داوطلب از طریق کافینت اقدام به ثبتنام می کند، باید تمامی مراحل ثبتنامی را شخصاً انجام دهد یا بر انجام امور مربوط در کافینت نظارت مستقیم داشته باشد.
پس از تکمیل تقاضانامه، نسبت به دریافت یک نسخه پرینت و نگهداری شماره پرونده، کد پیگیری و تقاضانامه اقدام کند.
در انتخاب کدرشته محل های انتخابی خود با دقت عمل کند، زیرا پس از دریافت کد پیگیری به درخواستهای متقاضیان مبنی بر اصلاح یا جابجایی کد رشته محل ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هرگونه تغییری از طریق نشریه پیک سنجش (هفتهنامه خبری و اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور)، درگاه اطلاع رسانی این سازمان و در صورت لزوم از طریق رسانههای گروهی اعلام خواهد شد.
نظر شما