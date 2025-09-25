به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام متقاضیان در پذیرش دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه سال ۱۴۰۴ از سه‌شنبه ۱۸ شهریور آغاز شده است و پس از انتشار یک اصلاحیه و تمدید فرصت، امروز پنجشنبه ۳ مهرماه پایان می‌پذیرد.

متقاضیان باید در مهلت مقرر و پس از مطالعه دقیق «دفترچه راهنمای ثبت‌نام» به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در سامانه اقدام کنند. دفترچه راهنما، هم زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قابل دسترس است.

گزینش دانشجو در کدرشته‌ محل‌های تحصیلی دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته»، براساس معدل کل کاردانی، نوع مدرک کاردانی، سهمیه‌های آزاد، شاغل، رزمندگان و ایثارگران، بومی‌ و با توجه به صلاحیت‌های عمومی متقاضیان با عنایت به ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی و مصوبات مربوط انجام می‌گیرد.

متقاضیان سهمیه آزاد که مدرک کاردانی آنان مطابق جدول شماره (۳) مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام مرتبط با رشته‌های تحصیلی انتخابی است در اولویت پذیرش برای آن رشته قرار می‌گیرند. در ضمن ظرفیت باقیمانده در هر کدرشته‌محل، با اولویت یکسان به متقاضیان سهمیه آزاد با مدارک کاردانی غیرمرتبط اختصاص می‌یابد.

متقاضیان می توانند نسبت به انتخاب کد رشته -محل‌های مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کاردانی خود اقدام کنند. متقاضیان سهمیه شاغل صرفاً در یک زیرگروه آموزشی در رشته مرتبط با شغل آنان پذیرش خواهند شد. برای هر یک از موارد فوق ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت‌نام از سوی دانشجو به مرکز آموزشی ضروری است.

اقدامات لازم برای ثبت‌نام‌ شامل ۱. دریافت و مطالعه دفترچه راهنمای ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش، ۲. آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام، ۳. خرید کارت اعتباری ثبت نام به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، به مبلغ ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال و ۴. پرداخت هزینه خدمات ارسال پیام کوتاه به متقاضیان به مبلغ ۱۴۰ هزار ریال است.

یادآوری: دانشجویان سال آخر دوره کاردانی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ موفق به اخذ مدرک کاردانی خواهند شد، مجاز به ثبت نام و انتخاب کدرشته‌محل هستند.

همچنین ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۴ از دوشنبه ۱۷ شهریور آغاز شد و پس از انتشار یک اصلاحیه و تمدید مهلت ثبت نام، فرصت داوطلبان این دوره ها نیز امروز پنجشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۴ پایان می‌پذیرد.

متقاضیان باید در مهلت مقرر و پس از مطالعه دقیق «دفترچه راهنمای ثبت‌نام» به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. دفترچه راهنما، هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس است.

گزینش دانشجو در کدرشته‌ محل‌های تحصیلی دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» بر اساس معدل کل دیپلم، نوع دیپلم و سهمیه‌های آزاد و ایثارگران، شاغل، بومی و با توجه به صلاحیت‌های عمومی متقاضیان با عنایت به ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی و مصوبات مربوط صورت می‌گیرد.

برای هر یک از موارد فوق ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت‌نام توسط دانشجو به مرکز آموزشی ضروری خواهد بود.

اقدامات لازم برای ثبت‌نام‌ شامل ۱. دریافت و مطالعه دفترچه راهنمای ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، ۲. آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام، ۳. خرید کارت اعتباری ثبت‌نام به مبلغ سه میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به عنوان وجه ثبت‌نام، ۴. پرداخت هزینه خدمات ارسال پیام کوتاه به متقاضیان به مبلغ ۱۴۰ هزار ریال است.

داوطلبان تمامی این دوره ها باید توجه داشته باشند مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود و مسئولیت صحت مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه به عهده متقاضی خواهد بود. مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نیست، بنابراین در زمان تکمیل اطلاعات تقاضانامه نهایت دقت را به ‌کار گیرد.

در هر مرحله از پذیرش (ثبت‌نام، پذیرفته‌شدن، حین تحصیل در دانشگاه و ...) مشخص شود متقاضی حقایق را کتمان کرده یا واجد شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه نیست، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

متقاضی لازم است پس از پایان ثبت‌نام الکترونیکی نسبت به دریافت یک نسخه پرینت و نگهداری شماره پرونده، کد پیگیری و تقاضانامه اقدام کند و از تمامی صفحات، پرینت تهیه کرده و نزد خود نگهدارد. اگر داوطلب از طریق کافی‌نت اقدام به ثبت‌نام می کند، باید تمامی مراحل ثبت‌نامی را شخصاً انجام دهد یا بر انجام امور مربوط در کافی‌نت نظارت مستقیم داشته باشد.

داوطلب باید در انتخاب کدرشته‌ محل های انتخابی خود با دقت عمل کند، زیرا پس از دریافت کد پیگیری به درخواست‌های متقاضیان مبنی بر اصلاح یا جابجایی کد رشته محل ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.