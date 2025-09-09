  1. بین الملل
شهادت ۴۷ فلسطینی در نوار غزه از بامداد سه‌شنبه تاکنون

رسانه‌های خبری از شهادت چهل و هفت نفر دیگر در حملات رژیم صهیونیستی در غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه خبری المیادین در غزه اعلام کرد که از بامداد سه‌شنبه تاکنون ۴۷ نفر در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیدند که ۱۰ نفر از آنها در صف دریافت غذا بودند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۴ هزار و ۶۰۵ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به بیش از ۱۶۳ هزار و ۳۱۹ نفر رسیده است.

همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه نیز بیش از ۱۲۰۵۹ نفر شهید و ۵۱۲۷۸ نفر زخمی شدند.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

