جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۴ هزار و ۳۶۸ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۶۲ هزار و ۳۶۷ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکر ۶۸ شهید به بیمارستان منتقل شده است. همچنین در این مدت ۳۶۲ نفر نیز زخمی شده‌اند.

همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه نیز ۱۱۸۲۸ نفر شهید و ۵۰۳۲۶ نفر زخمی شدند.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

در مراکز توزیع کمک‌ها نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۳ نفر شهید و ۱۴۳ نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینی‌هایی که در این مراکز به شهادت رسیده‌اند به ۲۳۸۵ شهید و ۱۷۵۷۷ نفر برسد.

طی ۲۴ ساعت گذشته ۶ مورد فوت ناشی گرسنگی و سو تغذیه ثبت شده است تا آمار قربانیان قحطی و گرسنگی در غزه به ۳۸۲ نفر برسد که ۱۳۵ نفر از آنان را کودکان تشکیل می‌دهند.

همچنین از زمان اعلام شاخص IPC (اعلام قحطی در غزه) تاکنون ۱۰۴ مورد شهادت بر اثر سوءتغذیه ثبت شده است که ۲۰ کودک در میان آن‌ها هستند.