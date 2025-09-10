رئیس دانشگاه تهران: پرسشگری ویژگی متمایز نسل امروز است

ه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، «اجلاس ملی جوان» با حضور محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، روح‌اله نصرتی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه و استاد دانشگاه تهران، ضیا هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور و علیرضا رحیمی، معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان و دبیر شورای عالی جوان و نوجوان، روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه در باغ‌موزه نگارستان برگزار شد.



نسل جوان امروز با محافظه‌کاری کم‌تر از شکست‌ها، فرصت می‌سازد

محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، ضمن تبریک به مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، به ویژگی‌های دوران جوانی اشاره کرد و گفت: «دانشجو بودن در دانشگاه تهران، به‌عنوان دانشگاهی سیاسی و پرسشگر، بر ویژگی‌های جوانی می‌افزاید».

وی با بیان اینکه نسل جوان امروز ویژگی‌های مشترکی با جوانان سراسر دنیا دارد، افزود: «بهترین دوران زندگی فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران، دوران حضور در دانشگاه بوده است، هرچند امکانات امروز با گذشته تفاوت بسیاری دارد».

رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد: «جوانان امروز در طرح پرسش‌های خود تعارف ندارند و اگر پاسخی منطقی دریافت نکنند، بر بیان دیدگاه‌های خود اصرار می‌ورزند. این پرسشگری، ویژگی متمایز نسل امروز است.»

وی مهم‌ترین دغدغه نسل جوان را آینده دانست و افزود: «در گذشته نسبت به شغل و پیشرفت اطمینان بیشتری وجود داشت، اما این اطمینان امروز کمرنگ‌تر شده است».

امید با اشاره به دغدغه‌های زیست‌محیطی نسل جدید گفت: «جوانان امروز با مسائل جهانی چون بحران محیط‌زیست مواجه‌اند، موضوعی که پیشینیان کمتر به آن توجه داشتند. برای نمونه، ساخت سد در گذشته نماد توسعه محسوب می‌شد، اما امروز حذف سدها نشانه توسعه پایدار به‌شمار می‌رود یا اینکه نسل امروز با امکاناتی چون فضای دیجیتال و هوش مصنوعی روبه‌روست که می‌تواند بخشی از چالش‌ها و ابهامات آنان را حل کند اما این در گذشته نبوده است».

رئیس دانشگاه تهران افزود: «جوانان می‌توانند در سه عرصه فکر و ایده، عمل و کارآفرینی و همچنین مسئولیت اجتماعی اثرگذار باشند. این نسل از نوجوانی با مفاهیمی چون کارآفرینی آشنا شده و تحقق ایده‌ها برایشان آسان‌تر از گذشته است. نگرانی‌ها و ترس‌ها همیشه وجود دارد، اما نسل جوان با محافظه‌کاری کمتر و شجاعت بیشتر می‌تواند حتی از شکست‌ها فرصت بسازد. وظیفه ماست که مسیر را برای حضور و اثرگذاری آنان هموار کنیم».



مشارکت اجتماعی کلید توسعه آینده کشور است

روح‌اله نصرتی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، در این اجلاس به موضوعاتی همچون عدالت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی و مشارکت‌های اجتماعی اشاره کرد و توضیحاتی درباره نرخ مشارکت در کشور در مقایسه با سایر کشورها ارائه داد.

وی ادامه داد: «تا حدود بیست سال آینده، با توجه به پنجره جمعیتی جوان، فرصت درخشانی پیش‌روی کشور قرار دارد که می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، از آن به‌عنوان اولویت نخست برای توسعه ملی بهره برد».

دکتر نصرتی همچنین بر نقش دانشگاه‌های نسل چهارم و پنجم در ایجاد ظرفیت و بستر مناسب برای کنشگری دانشجویان، تمرین فعالیت‌های اجتماعی و تقویت مهارت‌های مختلف تأکید کرد.



ظریف: جوانان با نگاه به امکانات، تهدیدها را به فرصت تبدیل می‌کنند

محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه و استاد دانشگاه تهران نیز در این اجلاس تأکید کرد: «جوانی صرفاً یک بازه زمانی نیست، بلکه حالتی روحی و روانی است؛ حتی جوامع و سازمان‌ها نیز می‌توانند جوان یا فرسوده و از کار افتاده باشند. اگر خاصیت جوانی را از دست بدهیم، زندانی گذشته خواهیم شد؛ در حالی که در وضعیت جوانی می‌توان به آینده اندیشید، آینده را ساخت و برای آن به وجد آمد؛ اما از آنجا که جوانان امروز در داخل کشور کمتر به وجد می‌آیند، برخی به مهاجرت می‌اندیشند.»

ظریف تصریح کرد: «کسی که ذهنی جوان نداشته باشد، آینده را در گذشته می‌بیند و آن را در حسرت و تکرار ناکامی‌های گذشته می‌سازد؛ اما جوانان، چه در سن و چه در ذهن، می‌توانند از گذشته رها باشند؛ در حالی که سن جوان مانع آزار خاطرات گذشته می‌شود، ذهن جوان نیز قادر است از آن عبور کند. جوانان با تکیه بر امکانات، قادرند تهدیدها را به فرصت بدل کنند یا نکته‌ای که نباید از آن غافل شویم»