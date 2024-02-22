جوانان ایران در انتخابات پیش رو اقتدار خود را نشان خواهند داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی ظهر پنجشنبه در همایش دکترین مهدویت که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد گفت: جوان دارای ذهن آماده ای است که استقلال خواهی، انتخابگری و اعتماد به نفس و نگاه او به آینده از شاخص های این دوران است که این ویژگی ها باید حراست شود و برای شکوفاسازی استعدادهای نهفته اقدام شود.

مدیر حوزه های علمیه گفت: دوران جوانی ضمن اینکه فرصت بزرگی برای فرد و جامعه است، آسیب هایی نیز به دنبال دارد و ممکن است انرژی جوانی مسیر انحراف را سریعتر کند.

اعرافی ادامه داد: هر نعمتی در معرض تهدید است که مراقبت از نعمت ها ضروری است و در این راستا خانواده ها نیز نقش بسیار مهمی دارند.

امام جمعه قم افزود: نیروی جوان مستعد هم به جامعه و هم در ادامه به تمدن سازی کمک می‌کند.

وی افزود: ما در سالهای دفاع مقدس افرادی داشتیم که اغلب در دوران جوانی بودند و توانستند در برابر تهدیدات ایستادگی کنند.

امام جمعه قم گفت: جوان، امید به آینده دارد و در طول سالهای انقلاب اسلامی شاهد بودیم که بسیاری از جوانان در صحنه قیام حضور داشتند و به پیروزی نهایی دل بسته بودند.

وی ابراز داشت: عمده اصحاب جوانان امام زمان (عج) جوانان هستند و امروز شاهد هستیم آنانی که در میدان جهاد و جبهه مقاومت حضور دارند از جوانان برومند و ایمانی هستند.

آیت اعرافی گفت: در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال دیدیم که بسیاری از جوانان در این عرصه اقتدار خود را به دنیا نشان دادند و در انتخابات پیش روی نیز نقش آفرین خواهند بود.

اعرافی ادامه داد: اگر ما درست عمل کنیم جوانان ما را پذیرا هستند و رسالت ما در این عرصه سنگین است و باید به سمت پایه گذاری تمدن نوین برویم.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: منشور جوانی و انقلاب اسلامی باید مدون شود و همگان در راستای اجرایی شدن آن تلاش کنند و در این راستا حوزه و دانشگاه رسالت خطیری دارد.

