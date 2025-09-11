به گزارش خبرنگار مهر، پرفورمنس آرت «خود معشوق ‌پنداری» بر اساس هنر انتزاعی با طراحی و کارگردانی صادق کندری این روزها در گالری هادی میرمیران خانه هنرمندان روی صحنه رفته است.

صادق کندری درباره این اجرای بینارشته‌ای که تلفیقی از هنرهای نمایشی، ویدئو آرت و اجرا است، توضیح داد: این پرفورمنس آرت بر پایه‌ مواجهه‌ مستقیم اعضای گروه با جامعه و همچنین تجربه‌های درونی و بیرونی آنها شکل گرفته است. ما تلاش کرده‌ایم آنچه در لحظه با آن روبه‌رو می‌شویم را با هنر انتزاعی درهم آمیزیم. در این مسیر، گسستگی‌ها و پراکندگی‌های متعدد را کنار هم قرار داده‌ایم تا بتوانیم روایت‌گر لحظه‌ها باشیم؛ هر کدام از اعضای گروه از من به عنوان کارگردان تا نویسنده، بازیگر و نوازنده با مواجهات شخصی خود در کنار هم قرار گرفته‌ایم.

وی با تاکید بر بداهه‌پردازی، درباره نوع روایت‌هایی که مخاطب در اجرا با آنها مواجه می‌شود، گفت: روایت‌های این کار، شخصی و تجربی‌ هستند اما در قالب‌های گوناگون چون ویدیو آرت، هنرهای نمایشی و اجرا به هم پیوند خورده‌اند. ما می‌خواهیم نشان دهیم در لحظه‌هایی که در زندگی روزمره تجربه می‌کنیم چه نوع ارتباطی شکل می‌گیرد و چقدر از لحظه‌های زندگی‌مان از دست رفته است. «خود معشوق‌پنداری» در واقع روایتی از هزاران مواجهه است. ممکن است در یک اثر ویدیو آرت یا در یک اجرا، روایتی روشن وجود نداشته باشد؛ آنچه برای ما اهمیت دارد، میزان ارتباط مخاطب با تجربه‌ای است که می‌بیند و احساس می‌کند.

کندری درباره نحوه اجرا که در بازه‌های زمانی ۳۰ دقیقه‌ای با حضور مخاطب‌های محدود اجرا می‌شود، بیان کرد: این اثر بر اساس بداهه‌پردازی و شخصیت‌پردازی بازیگر شکل گرفته است. موسیقی، نوشتار و روند تمرین‌ها نیز از همین بداهه‌ها الهام گرفته‌ شده‌اند. هر بخش از اثر در پیوند با دیگری و در لحظه ساخته و پرداخته می‌شود.

طراح پرفورمنس آرت «خودمعشوق‌پنداری» در ادامه درباره دیگر ویژگی‌های این اجرا افزود: «خودمعشوق‌پنداری» عنوانی است انتخاب‌شده برای چندین روایت گوناگون و ازهم‌گسسته، از مواجهه با افرادی که در عین بی‌اطلاعی از شرایط اختلالات روانی خود، می‌توانند بر انواع روابط اجتماعی و انسانی ما نیز تاثیر بگذارند. همه ما، بی‌آنکه بخواهیم یا انتخاب کنیم، از معاشرت یا برخورد با این افراد، نوعی از اختلالات روانی آنها را در ناخودآگاه خود ذخیره کرده و وارد چرخه‌ای بی‌تکرار از رفتارهایی می‌شویم که خودمان انتخاب‌شان نکرده‌ایم اما با ما همراه هستند.

این هنرمند در پاسخ به این پرسش که عوامل این اجرا به چه صورتی انتخاب و مدیریت می‌شود، عنوان کرد: ما با عناصر واحد کار می‌کنیم؛ یک بازیگر، یک نوازنده‌ ویلن، یک نویسنده و یک کارگردان، که من مدیریت کل آنها را بر عهده دارم. هدف ما این است که با همین عناصر محدود، مواجه‌هایی اثرگذار و عمیق خلق کنیم.

وی افزود: ایده‌ «خود معشوق‌پنداری» حاصل سال‌ها تجربه‌ من در برخورد با مردم، از جشنواره‌ها و اجراهای تئاتر تا پرفورمنس‌های اجتماعی و فعالیت‌هایی در حوزه‌ صدا، تدوین و ویدیو بوده است. این اجرا نوعی تجمیع تمام آن مواجهات است؛ ما اجرای تئاتری را مستند می‌کنیم تا مخاطب بتواند ساختار این هنر انتزاعی را بهتر لمس کند و خودش در شکل‌گیری آن سهیم باشد. هر عنصر این کار، بازتابی از مواجهه‌ من با مردم و تجربه‌های زیسته‌ خود آنها است.

کندری با اشاره به اینکه پرفورمنس آرت «خودمعشوق‌پنداری» از ۱۷ تا ۲۱ شهریور در گالری هادی میرمیران خانه هنرمندان روی صحنه رفته است، گفت: برای این پرفورمنس یک تایم‌لاین طراحی شده است. اجراها به‌تناسب معماری گالری‌ها شکل می‌گیرند. فعلاً در خانه هنرمندان هستیم و در ادامه، اجراها به‌صورت دوره‌ای ۵ روزه یا ۳ روزه در گالری‌های مختلف تهران برگزار می‌شود. این روند تا زمانی ادامه خواهد داشت که بتوانیم از دل مواجه‌ها و بازخورد مخاطبان، به نگارش یک متن نمایشنامه مونولوگ برسیم.

وی درباره سیاست و استراتژی این اجراها توضیح داد: ما می‌خواهیم یک پله عقب‌تر از تئاتر بایستیم؛ یعنی جایی که ایده و فکر در حال شکل‌گیری است. از این طریق، رابطه‌ای تعاملی‌تر با مخاطب بسازیم و مسیر پرفورمنس آرت تا رسیدن به متن نمایشی را به شکل ویدیو آرت و اجرا به اشتراک بگذاریم.

کندری در پایان درباره همکاری با بازیگر و نوازنده آینده دار این اجرا گفت: گروه ما متشکل از جوانانی خلاق و پرانرژی است که حدود هشت ماه است شبانه‌روز برای شکل‌گیری این اثر تلاش می‌کنند. هنرمندانی چون سارا دلجو و موژان میرزایی با استعداد و پشتکار فراوان در این پروژه نقش دارند. برای من شگفت‌انگیز است که از بازیگران پر استعدادی بهره گرفته‌ایم که کمتر دیده شده‌اند؛ هر یک از اعضای گروه ظرفیتی منحصربه‌فرد دارند که دیده نشده اند.

پرفورمنس آرت «خودمعشوق‌پنداری» هر روز عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۱، در بازه‌های زمانی ۳۰ دقیقه‌ای و با ظرفیت ۱۰ نفر مخاطب برگزار شود.