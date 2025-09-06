به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، پرفورمنس آرت «خودمعشوقپنداری» بر اساس هنر انتزاعی با طراحی و کارگردانی صادق کندری و بهصورت کار گروهی خلاق برنامهریزی شده است.
«خودمعشوقپنداری» به مدت پنج شب، از دوشنبه ۱۷ تا جمعه ۲۱ شهریور در گالری هادی میرمیران خانه هنرمندان روی صحنه میرود و ورود برای عموم آزاد است.
این اجرای بینارشتهای تلفیقی از هنرهای نمایشی، ویدئو آرت و اجرا است که با تاکید بر بداههپردازی بر اساس فضا شکل گرفته و هر روز عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۱، در بازههای زمانی ۳۰ دقیقهای و با ظرفیت ۱۰ نفر مخاطب برگزار شود.
پس از پنج شب اجرا در خانه هنرمندان، این اثر در دیگر گالریها، سالنهای نمایش و مجموعههای هنری نیز روی صحنه میرود و در نهایت، با گردآوری تمامی مواجههها و واکنشهای مخاطبان، نمایشنامهای مونولوگ بهصورت همزمان نگارش میشود تا بهزودی روی صحنه برود.
در توضیح این اثر آمده است: «خودمعشوقپنداری» عنوانی است انتخابشده برای چندین روایت گوناگون و از هم گسسته، از مواجهه با افرادی که در عین بیاطلاعی از شرایط اختلالات روانی خود، میتوانند بر انواع روابط اجتماعی و انسانی ما نیز تأثیر بگذارند. همه ما، بیآنکه بخواهیم یا انتخاب کنیم، از معاشرت یا برخورد با این افراد، نوعی از اختلالات روانی آنها را در ناخودآگاه خود ذخیره کرده و وارد چرخهای بی تکرار از رفتارهایی میشویم که خودمان انتخابشان نکردهایم اما با ما همراه هستند.
عوامل پرفورمنس آرت «خودمعشوقپنداری» عبارتند از: طراح و کارگردان: صادق کندری، بازیگر: سارا پوردلجو، آهنگساز و نوازنده ویولن: موژان میرزایی، مجری طرح: رها جهانشاهی، دستیار کارگردان و برنامهریز: سمیرا زائری، طراح گرافیک: فاطمه ضیایی، طراح لباس: نسیم ملکی، طراح گریم: شایان اسکندری، ناظر ضبط موسیقی: فرزان روزبهانی، میکس و مسترینگ موسیقی: محمد شریعت، مدیر فیلمبرداری (بخش ویدئو آرت): بهنام اسفنجانی، نورپرداز (بخش ویدئو آرت): امیرحسین نوش آذر، دستیارنور: اسرافیل اسماعیلی، فیلمبرداران: سهیل شیرزاد و مرتضی حاج محمدی، لوکیشن (ویدئو آرت): دوماً لوکیشن، امیرصادقی، تجهیزات: ایماژ فیلم، مهران اسفنجانی، مدیر تولید (ویدئو آرت): مسعود سعادتمند، مدیر روابط عمومی: نغمه دانشآشتیانی و دستیار روابط عمومی: محمد کفیلی.
