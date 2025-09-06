  1. هنر
  2. تئاتر
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹

اجرای «خودمعشوق‌پنداری» در خانه هنرمندان

پرفورمنس «خودمعشوق‌پنداری» به مدت پنج شب در خانه هنرمندان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، پرفورمنس آرت «خودمعشوق‌پنداری» بر اساس هنر انتزاعی با طراحی و کارگردانی صادق کندری و به‌صورت کار گروهی خلاق برنامه‌ریزی شده است.

«خودمعشوق‌پنداری» به مدت پنج شب، از دوشنبه ۱۷ تا جمعه ۲۱ شهریور در گالری هادی میرمیران خانه هنرمندان روی صحنه می‌رود و ورود برای عموم آزاد است.

این اجرای بینارشته‌ای تلفیقی از هنرهای نمایشی، ویدئو آرت و اجرا است که با تاکید بر بداهه‌پردازی بر اساس فضا شکل گرفته و هر روز عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۱، در بازه‌های زمانی ۳۰ دقیقه‌ای و با ظرفیت ۱۰ نفر مخاطب برگزار شود.

پس از پنج شب اجرا در خانه هنرمندان، این اثر در دیگر گالری‌ها، سالن‌های نمایش و مجموعه‌های هنری نیز روی صحنه می‌رود و در نهایت، با گردآوری تمامی مواجهه‌ها و واکنش‌های مخاطبان، نمایشنامه‌ای مونولوگ به‌صورت هم‌زمان نگارش می‌شود تا به‌زودی روی صحنه برود.

در توضیح این اثر آمده است: «خودمعشوق‌پنداری» عنوانی است انتخاب‌شده برای چندین روایت گوناگون و از هم‌ گسسته، از مواجهه با افرادی که در عین بی‌اطلاعی از شرایط اختلالات روانی خود، می‌توانند بر انواع روابط اجتماعی و انسانی ما نیز تأثیر بگذارند. همه ما، بی‌آنکه بخواهیم یا انتخاب کنیم، از معاشرت یا برخورد با این افراد، نوعی از اختلالات روانی آن‌ها را در ناخودآگاه خود ذخیره کرده و وارد چرخه‌ای بی تکرار از رفتارهایی می‌شویم که خودمان انتخابشان نکرده‌ایم اما با ما همراه هستند.

عوامل پرفورمنس آرت «خودمعشوق‌پنداری» عبارتند از: طراح و کارگردان: صادق کندری، بازیگر: سارا پوردلجو، آهنگساز و نوازنده ویولن: موژان میرزایی، مجری طرح: رها جهانشاهی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: سمیرا زائری، طراح گرافیک: فاطمه ضیایی، طراح لباس: نسیم ملکی، طراح گریم: شایان اسکندری، ناظر ضبط موسیقی: فرزان روزبهانی، میکس و مسترینگ موسیقی: محمد شریعت، مدیر فیلمبرداری (بخش ویدئو آرت): بهنام اسفنجانی، نورپرداز (بخش ویدئو آرت): امیرحسین نوش آذر، دستیارنور: اسرافیل اسماعیلی، فیلمبرداران: سهیل شیرزاد و مرتضی حاج محمدی، لوکیشن (ویدئو آرت): دوماً لوکیشن، امیرصادقی، تجهیزات: ایماژ فیلم، مهران اسفنجانی، مدیر تولید (ویدئو آرت): مسعود سعادتمند، مدیر روابط عمومی: نغمه دانش‌آشتیانی و دستیار روابط عمومی: محمد کفیلی.

