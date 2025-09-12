  1. استانها
روایتگری حوزه گردشگری نائین ضروری است

استاندار اصفهان بر ضرورت روایتگری ظرفیت‌های گردشگری شهرستان نائین تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر جمعه در سفر به شهرستان نائین و در جمع مردم سختکوش و اصیل این منطقه، بر لزوم حفظ هویت فرهنگی، توسعه اقتصادی، تقویت همبستگی اجتماعی، صیانت از محیط زیست و میدان دادن به نسل جوان تأکید کرد و گفت: دولت و استانداری در کنار مردم است، اما محور اصلی این تحول، شما مردم غیرتمند و پرتلاش هستید. بیایید با همدلی و پشتکار، نائین را به نگین درخشان کویر ایران تبدیل کنیم.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی نائین اظهار کرد: اصالت و هویت شهرستان نائین، از جمله فرش، عبا و معماری کم‌نظیر آن، سرمایه‌ای بی‌بدیل است. باید با نوآوری و خلاقیت، این هویت را برای نسل امروز و بازار جهانی جذاب و ماندگار کنیم.

وی همچنین بر اهمیت روایتگری در حوزه گردشگری تأکید کرد و افزود: داستان پشت هر اثر هنری یا بنای تاریخی را برای گردشگران تعریف کنید. این روایت‌ها هستند که به آثار، عمق و ماندگاری می‌بخشند. نائین پر از قصه‌های ناگفته است.

جمالی‌نژاد نقش مردم را در معرفی فرهنگ ایرانی بسیار مهم دانست و گفت: شما نگهبانان گنجینه فرهنگ و مهمان‌نوازی ایرانی هستید. با رفتار گرم و محترمانه، تصویری ماندگار از ایران و اصفهان در ذهن گردشگران ثبت خواهید کرد.

استاندار اصفهان بر برندسازی بر پایه اصالت تأکید کرد و گفت: نام نائین با کیفیت و رنگ‌های ماندگار گره خورده است. نباید اجازه داد سود کوتاه‌مدت، اعتماد تاریخی مشتریان را خدشه‌دار کند.

وی همچنین بهره‌گیری از ابزارهای نوین را ضروری دانست و افزود: از شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای دیجیتال برای معرفی نائین و فروش مستقیم محصولات به بازارهای داخلی و جهانی بهره‌برداری کنید.

جمالی‌نژاد همدلی را رمز موفقیت نائین در تاریخ دانست و گفت: با اتحاد میان اصناف، هنرمندان، جوانان و مسئولین، زمینه‌ساز توسعه همه‌جانبه شهرستان شوید.

وی مهمان‌نوازی مردم نائین را یک سرمایه اجتماعی دانست و افزود: با روی خوش و برخورد گرم، گردشگران را جذب کنید. این مهمان‌نوازی خود به یکی از جاذبه‌های نائین تبدیل خواهد شد.

استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی منطقه گفت: در مسیر توسعه گردشگری، حفاظت از محیط زیست بکر و کویر بی‌نظیر نائین یک وظیفه همگانی است. این موهبت الهی را باید برای نسل‌های آینده حفظ کرد.

جمالی‌نژاد با تأکید بر نقش جوانان خلاق و تحصیل‌کرده، تصریح کرد: به نسل جوان میدان دهید. از توان علمی، ایده‌های نو و انرژی آنان در بازاریابی، طراحی مدرن و گردشگری هوشمند بهره ببرید.

وی بر لزوم تقویت خودباوری در نسل امروز تأکید کرد و گفت: به هنر دستان خود ببالید و ارزش واقعی آن را بشناسید. شما وارثان تمدنی غنی هستید و این اعتماد به نفس، بزرگ‌ترین سرمایه شماست.

