روایتگری حوزه گردشگری نائین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد پیش از ظهر جمعه در سفر به شهرستان نائین و در جمع مردم سختکوش و اصیل این منطقه، بر لزوم حفظ هویت فرهنگی، توسعه اقتصادی، تقویت همبستگی اجتماعی، صیانت از محیط زیست و میدان دادن به نسل جوان تأکید کرد و گفت: دولت و استانداری در کنار مردم است، اما محور اصلی این تحول، شما مردم غیرتمند و پرتلاش هستید. بیایید با همدلی و پشتکار، نائین را به نگین درخشان کویر ایران تبدیل کنیم.
استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی نائین اظهار کرد: اصالت و هویت شهرستان نائین، از جمله فرش، عبا و معماری کمنظیر آن، سرمایهای بیبدیل است. باید با نوآوری و خلاقیت، این هویت را برای نسل امروز و بازار جهانی جذاب و ماندگار کنیم.
وی همچنین بر اهمیت روایتگری در حوزه گردشگری تأکید کرد و افزود: داستان پشت هر اثر هنری یا بنای تاریخی را برای گردشگران تعریف کنید. این روایتها هستند که به آثار، عمق و ماندگاری میبخشند. نائین پر از قصههای ناگفته است.
جمالینژاد نقش مردم را در معرفی فرهنگ ایرانی بسیار مهم دانست و گفت: شما نگهبانان گنجینه فرهنگ و مهماننوازی ایرانی هستید. با رفتار گرم و محترمانه، تصویری ماندگار از ایران و اصفهان در ذهن گردشگران ثبت خواهید کرد.
استاندار اصفهان بر برندسازی بر پایه اصالت تأکید کرد و گفت: نام نائین با کیفیت و رنگهای ماندگار گره خورده است. نباید اجازه داد سود کوتاهمدت، اعتماد تاریخی مشتریان را خدشهدار کند.
وی همچنین بهرهگیری از ابزارهای نوین را ضروری دانست و افزود: از شبکههای اجتماعی و ابزارهای دیجیتال برای معرفی نائین و فروش مستقیم محصولات به بازارهای داخلی و جهانی بهرهبرداری کنید.
جمالینژاد همدلی را رمز موفقیت نائین در تاریخ دانست و گفت: با اتحاد میان اصناف، هنرمندان، جوانان و مسئولین، زمینهساز توسعه همهجانبه شهرستان شوید.
وی مهماننوازی مردم نائین را یک سرمایه اجتماعی دانست و افزود: با روی خوش و برخورد گرم، گردشگران را جذب کنید. این مهماننوازی خود به یکی از جاذبههای نائین تبدیل خواهد شد.
استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به ظرفیتهای طبیعی منطقه گفت: در مسیر توسعه گردشگری، حفاظت از محیط زیست بکر و کویر بینظیر نائین یک وظیفه همگانی است. این موهبت الهی را باید برای نسلهای آینده حفظ کرد.
جمالینژاد با تأکید بر نقش جوانان خلاق و تحصیلکرده، تصریح کرد: به نسل جوان میدان دهید. از توان علمی، ایدههای نو و انرژی آنان در بازاریابی، طراحی مدرن و گردشگری هوشمند بهره ببرید.
وی بر لزوم تقویت خودباوری در نسل امروز تأکید کرد و گفت: به هنر دستان خود ببالید و ارزش واقعی آن را بشناسید. شما وارثان تمدنی غنی هستید و این اعتماد به نفس، بزرگترین سرمایه شماست.
نظر شما