آغاز دریافت ورودی از خودروها در محور گردشگری ناهارخوران گرگان

گرگان-رئیس کمیسیون گردشگری، سرمایه‌گذاری و بافت تاریخی شورای شهر گرگان از اجرای طرح دریافت ورودی از خودروهای مسافران در محور گردشگری ناهارخوران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر بصیرنیا اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای شهر و کمیسیون گردشگری، از هفته آینده در مسیر باباطاهر تا میدان ناهارخوران، در دو طرف خیابان پارکومتر نصب و این طرح اجرایی خواهد شد.

بصیرنیا با اشاره به حجم بالای حضور مسافران و گردشگران در ناهارخوران بدون پرداخت هزینه، اظهار کرد: تردد خودروهای با پلاک گرگان رایگان است.

وی ادامه داد: برای خودروهای با پلاک استان گلستان (۶۹) مبلغ ۵۰ هزار تومان برای چهار ساعت در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون گردشگری، سرمایه‌گذاری و بافت تاریخی شورای شهر گرگان گفت: خودروهای غیربومی و خارج از استان باید ۱۰۰ هزار تومان برای چهار ساعت بپردازند.

وی افزود: پس از پایان چهار ساعت، به ازای هر ساعت اضافه، ۱۰ هزار تومان دریافت خواهد شد.

بصیرنیل اظهار کرد: این طرح همه‌روزه از ساعت ۱۴ تا ۲۴ اجرا می‌شود.

گفتنی است مسئولان شهری معتقدند اجرای این طرح علاوه بر تأمین هزینه‌های نگهداشت و خدمات، به کنترل ترافیک سنگین ناهارخوران نیز کمک می‌کند؛ موضوعی که به گفته آنان، رضایت شهروندان گرگانی را در پی داشته است.

