دریافت 39 MB
کد خبر 6586856
  1. فیلم
  2. بین الملل
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

تصاویر جدیدی از مظنون قتل چارلی کرک

تصاویر جدیدی از مظنون قتل چارلی کرک

کمیسر اداره امنیت عمومی یوتا گفت: قاتل چارلی کرک اثر کف دست خود را به جا گذاشته است، ما در حال جمع‌آوری DNA هستیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید