نتانیاهو: چارلی کِرک دوست اسرائیل بود

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی در صفحه شخصی اش در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد: چارلی کرک به خاطر بیان حقیقت و دفاع از آزادی به قتل رسید. او که دوست شیردل اسرائیل بود، با دروغ‌ها جنگید و برای تمدن یهودی-مسیحی تمام قد ایستاد. من فقط دو هفته پیش با او صحبت کردم و او را به اسرائیل دعوت کردم. متأسفانه، این دیدار انجام نخواهد شد.

وی افزود: ما یک انسان فوق‌العاده را از دست دادیم.

نتانیاهو ادعا کرد: افتخار بی‌حد و حصر او به آمریکا و اعتقاد شجاعانه‌اش به آزادی بیان، تأثیر ماندگاری بر جای خواهد گذاشت!

ساعاتی پیش بود که یک فرد میان سال مسلح، کرک را در حین سخنرانی در دانشگاهی در ایالت بیوتای آمریکا با شلیک مستقیم به گردن هدف قرار داد.

کرک یکی از برجسته‌ترین متحدان نزدیک به ترامپ به شمار می‌رود.

وی ریاست سازمان تأثیرگذار جوانان "Turning Point USA" را بر عهده داشت و دارای ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دنبال کننده در شبکه‌های اجتماعی بود.

به گفته تحلیلگران، مرگ کرک فقدان بزرگی برای جریان طرفدار ترامپ خواهد بود.