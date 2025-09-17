  1. بین الملل
افشاگری نماینده پارلمان اوکراین درباره نقش زلنسکی در ترور ترامپ و کرک!

یکی از نمایندگان پارلمان اذعان کرد که دولت این کشور در هر دو تلاش نافرجام برای ترور رئیس جمهور آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی‌اش نقش داشته است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، آرتم دمیتروک، از قانونگذاران پارلمان اوکراین در مقاله‌ای برای این خبرگزاری از نقش دولت ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در دو تلاش نافرجام برای ترور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در کارزار انتخاباتی وی در سال ۲۰۲۴ و همچنین ترور اخیر چارلی کرک، فعال سیاسی جمهوری‌خواه و حامی ترامپ پرده برداشت.

دمیتروک نوشت: «این را می‌گویم و مسئولیتش را کاملاً می‌پذیرم؛ زلنسکی در تلاش برای سوقصد به جان ترامپ و همچنین ترور چارلی کرک، هم از لحاظ ایدئولوژیکی و هم سیاسی، دست داشت.

به گفته وی، رژیم زلنسکی توانایی کشتن هر کسی را دارد؛ «از یک شهروند معمولی در اوکراین گرفته تا رئیس جمهور آمریکا.»

ترامپ در کارزار انتخاباتی‌اش دو بار از ترور جان سالم به‌در برد. نخستین بار جولای پارسال در گردهمایی او در پنسیلوانیا رخ داد و گلوله یک تک‌تیرانداز گوش ترامپ را خراشید. سپس یکی از حامیان دوآتشه کمک به اوکراین در نزدیکی عمارت رئیس جمهور آمریکا در فلوریدا موسوم به «مار-ئه-لاگو» اقدام به تیراندازی کرد.

کرک ۳۱ ساله دهم سپتامبر در جریان سخنرانی‌اش در یوتا ترور شد. او از حامیان ترامپ بود و به نوشته آسوشتیدپرس، به پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمک چشمگیری کرد. کرک بارها مخالفت خود را با کمک نظامی آمریکا به اوکراین ابراز کرده بود.

