به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از پوستر مستند «شفق» به کارگردانی ساینا زمانی و تهیه‌کنندگی محمدجواد حاجیان، پیش از ظهر یکشنبه با حضور رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خمینی‌شهر برگزار شد.

محمد جواد حاجیان تهیه کننده این مستند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مستند که به‌زودی از بسترهای مختلف رسانه‌ای پخش می‌شود به معرفی تاریخچه، شیوه کار و قدمت شغل نخودبریزی در خمینی‌شهر می‌پردازد؛ شغلی که در دی‌ماه ۱۳۹۷ با شماره ۱۷۲۴ در فهرست آثار ملی ثبت شد.

وی ادامه داد: بر اساس آمار سال ۱۳۹۸، سالانه حدود ۹۶۰ تن نخود و نخودچی در این شهرستان تولید و به شهرهای مختلف کشور صادر می‌شده است. در آن زمان، تعداد کارگاه‌های فعال این حرفه در بازار ورنوسفادران به حدود ۱۵ واحد کاهش یافته بود.

این تهیه کننده ازسایر عوامل مستند «شفق» نام برد و گفت: جواد سلطانی (تصویربردار)، آئین کاظمی (تدوینگر)، امیرحسین شاهین (تصویربردار و طراح پوستر)، محمد جورکش (مجری طرح) و محمدحسین رضایی (مدیر تولید) از دیگر عوامل هستند.

وی خاطر نشان کرد: این اثر از تولیدات دفتر هم‌اندیشی فرهنگ و هنر نوجوان شهرستان خمینی‌شهر است.