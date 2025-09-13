خبرگزاری مهر -گروه هنر-آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
سینما با ارائه داستانهای جذاب، تصویرگریهای بصری و پیامهای فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاهها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکلگیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و میتواند در شکلدهی افکار، احساسات و نگرشها نقش بهسزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان قرار دهیم.
برگزاری روز ملی سینما؛ افسوسها، امیدها و درخواستها چه بود؟
روز پایانی هفته گذشته مصادف با روز ملی سینما بود که در این روز از سوی شورای صنفی نمایش، مقرر شد سینماها به صورت نیم بها بلیت بفروشند. بر این اساس، جمعه ۲۱ شهریور همزمان با روز ملی سینما حدود ۲۷۸ هزار مخاطب به سالنهای سینما رفتند و سینماها حدود ۱۴ میلیارد تومان فروش داشتند.
مراسم گرامیداشت روز سینما نیز با عنوان «در ستایش قصههای ماندگار یک ملت» به همت خانه سینما شامگاه جمعه ۲۱ شهریور در موزه سینمای ایران برگزار شد. در این مراسم چهرههایی چون سعید پورصمیمی، هوشنگ مرادی کرمانی، شمس لنگرودی، پرویز پرستویی، منوچهر شاهسواری، کامبیز دیرباز، محمدمهدی عسگرپور، بهمن فرمانآرا، کمال تبریزی، رضا میرکریمی، امیر اثباتی، حمید نعمت الله، احمد عربانی، حبیب رضایی، محمد بحرانی، سید محمد بهشتی، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، حامد بهداد، محمد کارت، بهروز شعیبی، ارد عطارپور، آزاده صمدی، اکتای براهنی، محسن امیریوسفی، پژمان بازغی، مستانه مهاجر، سوگل قلاتیان، ابراهیم عامریان، شبنم مقدمی، علی دهکردی، رضا کیانیان، حامد جعفری، بهرام عظیمی، امیرشهاب رضویان، یونس شکرخواه، کامبیز دیرباز، امیرحسین آرمان، همایون اسعدیان، ایرج راد، علیرضا حسینی، حامد شکیبانیا، فرهاد توحیدی، حبیب اسماعیلی، بهزاد خداویسی، منصور ضابطیان، محمد صوفی، محمد بحرانی، شهرام درخشان، ایرج محمدی، مسعود فروتن، علی ربیعی، نادر فوقانی، هوشنگ گلمکانی، محمود گبرلو، علی مردانه، آزاده صمدی، هلیا امامی و … حضور داشتند.
در این مراسم صحبتهایی از سوی مدیران و هنرمندان سینما مطرح شد که از مهمترین این صحبتها میتوان به ابراز امیدواری برای برگزاری «جشن خانه سینما»، تاکید بر اینکه سینما، صدای مردم است و جلوی تفرقه افکنی را میگیرد، اشاره کرد.
حامد بهداد در این مراسم عنوان کرد: سینمای ایران در طول حیات خود چون دیدهبانی آگاه جوامع بشری را بدون بیم از برچسب زنیهای مرسوم و اتهام سیاه نمایی و سواستفاده از قدرت رصد کرده است.
کمال تبریزی در این مراسم بیان کرد: یاد روزگاری افتادم که عدهای میخواستند در خانه سینما را ببندند و همگرایی و همدلی مانع این اتفاق شد. این همدلی همواره میان اهالی سینما وجود داشته و باقی خواهد ماند. به شخصه این امید را دارم که هرچه جلوتر برویم بیشتر قدر و منزلت سینما دانسته شود.
امیرشهاب رضویان که به عنوان نماینده فیلم کوتاه پشت تریبون آمد، نیز گفت: خواهش میکنم که سینمای متفاوت را خفه نکنید. فیلم کوتاه ایران گاه در چند دقیقه عمقی را نشان میدهد که در چند ساعت نیز نمایان نمیشود. هر فیلم کوتاه چون شعری فشرده میتواند نماینده یک عصر و ملت باشد.
رهبری فیلم «موسی کلیم الله» را تحسین کردند
در هفته گذشته، خبر رسید که رهبر انقلاب در دیدار با عوامل فیلم سینمایی «موسی کلیم الله» ضمن تحسین اثر سینمایی، ساخت ادامه این پروژه را سفارش کردند.
حضرت آیتالله خامنهای اخیراً در دیدار تهیهکننده، کارگردان و جمعی از دستاندرکاران فیلم سینمایی «موسی کلیمالله» گفتند: فیلم موسی علیهالسلام را دیدم، عالی بود. انشاءالله دنباله آن را هم همینطور بتوانید بیاورید. خیلی برجسته بود الحمدالله. من هم لذت بردم از دیدن فیلم و هم خوشحال شدم از اینکه یک چنین اثری تولید شد.
گمانهزنیها برای اسکار ۲۰۲۶ به جای باریک کشید!
در حالی که تاکنون ۴۶ کشور نمایندگان خود را برای اسکار بینالمللی انتخاب و به آکادمی معرفی کردهاند، هنوز مشخص نشده ایران قرار است چه فیلمی را به اسکار معرفی کند.
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، مهلت ارسال اثر برای بخش فیلمهای سینمایی بینالمللی را تا اول اکتبر (۹ مهرماه ۱۴۰۴) اعلام کرده و براین اساس کشورها باید نماینده سینمای خود را تا این تاریخ، به آکادمی معرفی کنند. طبق قوانین اسکار، فیلمهایی که دستکم هفت روز در بازه زمانی ۱۰ مهر ۱۴۰۳ تا هشتم مهر ۱۴۰۴ در کشور مبدأ به نمایش درآمده باشند، میتوانند برای معرفی به اسکار بررسی شوند.
پس از حواشی کمیته انتخاب نماینده سینمای ایران که قرار بود هیئتی در خانه سینما باشد و این هیئت کنار گرفت، به صورت روشن و دقیق اعلام نشده که کمیته مذکور در بنیاد سینمایی فارابی تشکیل جلسه دادهاند یا خیر و اخباری که طی هفته اخیر مبنی بر انتخاب از بین ۱۰ فیلم ایرانی منتشر شده بود، نیز توسط ابوالحسن داوودی یکی از سینماگرانی که در کمیته انتخاب فیلم برای اسکار حضور دارد، تکذیب شد.
از طرف دیگر، بیش از ۱۳۰ سینماگر با انتشار بیانیهای، از خروج خانه سینما از کمیته اسکار حمایت کردند. در بخشی از این بیانیه نوشته شده است: «شایسته است معرفی فیلم به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا برپایه سنجشهای صنفی و حرفهای، شفاف و به دور از دخالت نهادهای دولتی و ایدئولوژیکال، توسط نهادهای صنفی و با استقلال کامل شکل گیرد، زیرا مداخلههای گوناگون دولت در این روند، نه تنها استقلال هنری و حرفهای را خدشهدار میکند، بلکه فرصتهای ارزشمند سینمای ایران برای حضور در معتبرترین رویداد جهانی سینما در پیوند با سلایق جناحهای دولتی، دستخوش فرازونشیبها و ملاحظات رسمی میشود.»
فیلمهای سینمای «پیر پسر» به کارگردانی اکتای براهنی، «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی، «ناتوردشت» به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان، «غریزه» به کارگردانی سیاوش اسعدی و «علت مرگ، نامعلوم» به کارگردانی علی زرنگار، فیلمهایی هستند که شانسشان برای معرفی در میان فیلمهای داستانی بلند زیاد است و شرایط حضور را نیز دارند.
چرا جلوی اکران «غریزه» گرفته شد؟
هفته گذشته، سیاوش اسعدی کارگردان فیلم سینمایی «غریزه» در گفتگویی با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم اکران محدود این فیلم برای معرفی به اسکار گفت که با وجود دریافت پروانه نمایش اصلاحاتی به این فیلم اعلام کردهاند.
وی عنوان کرد: با موافقت شورای صنفی نمایش قرار شد که «غریزه» به مدت یک هفته اکران محدود داشته باشد تا طبق اساسنامه آکادمی، برای معرفی به اسکار مشکلی وجود نداشته باشد اما متأسفانه دوستان وزارت ارشاد ۳ هفته است که جلوی اکران این فیلم را گرفتهاند. فیلم «غریزه» اسفند سال گذشته پروانه نمایش دریافت کرد. حالا دوستان میگویند که باید اصلاحات جدیدی روی این فیلم اعمال شود. دریافت پروانه نمایش از وزارت ارشاد نوعی اعتبار برای فیلم است و نمیتوانند پس از دریافت پروانه نمایش مجدد اصلاحاتی برای فیلم اعلام کنند.
از سویی دیگر، با به وجود آمدن شرایطی که باعث شده اکران محدود فیلم «غریزه» به تعویق بیفتد، جمعی از سینماگران بیانیهای را بهمنظور مهیا شدن شرایط لازم برای معرفی فیلم سینمایی «غریزه» ساخته سیاوش اسعدی به آکادمی اسکار امضا کردند که از جمله آنها میتوان به علیرضا داودنژاد، اصغر رفیعی جم، محسن علی اکبری، کیانوشعیاری، حسین فرحبخش، محسن امیر یوسفی، محمد شایسته، مصطفی کیایی، علی اسدزاده، تورج اصلانی، امیر حسین علم الهدی، فرزاد موتمن، ایرج رامین فر، امین حیایی، حامد بهداد، ژاله صامتی، تینا پاکروان، پانتهآ پناهی ها، بهرام بهرامیان و … اشاره کرد.
انتشار فراخوان جشنواره جهانی فیلم فجر
در هفته گذشته، فراخوان چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر منتشر شد که بر این اساس، این جشنواره در چهار بخش رقابتی مسابقه بینالملل، جلوگاه شرق، چشم انداز (مسابقه فیلم اولیها و فیلم دومیها) و زیتون شکسته برگزار میشود.
نسخه انگلیسی فراخوان این جشنواره از هشتم شهریور در سامانه جشنواره منتشر شده و مهلت ارسال آثار تا ۹ مهر ادامه خواهد داشت.
اهدای نشان درجه یک هنری به مجتبی راعی
در هفتهای که گذشت، مراسم اهدای گواهینامه درجه یک هنری به مجتبی راعی و نامگذاری ۲ سالن سازمان سینمایی به نامهای سیفالله داد و مهدی مسعودشاهی در سازمان سینمایی برگزار شد.
در این مراسم، گواهینامه درجه یک هنری با حضور رئیس سازمان سینمایی، عبدالرحیم سعیدیراد رئیس امور فرهنگ و ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه و عضو شورای ارزشیابی هنرمندان، سید روحاله حسینی و شهرزاد راستانی مدیرکل نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع سازمان سینمایی به مجتبی راعی اهدا شد.
اعلام آمار بخش بینالملل جشنواره فیلم کوتاه
بر اساس آمار نهایی، ۱۰ هزار و ۲۰۰ اثر از ۱۴۵ کشور برای حضور در چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران که مورد تأیید آکادمی اسکار است، ثبتنام کردهاند. در بخشهای مختلف جشنواره، بیشترین آثار به ترتیب در دستههای داستانی با ۵۸۹۰ اثر، مستند با ۱۵۰۸ اثر، تجربی با ۱۰۰۷ اثر، پویانمایی با ۱۰۰۳ اثر، هوش مصنوعی با ۶۸۰ اثر و افقهای نوظهور با ۱۱۲ اثر به ثبت رسیده است.
از نظر مشارکت کشورها، چین با ۳۶۵۰ فیلم در صدر جدول قرار دارد و پس از آن اسپانیا با ۸۹۱ اثر، هند با ۴۹۴ اثر، ایالات متحده با ۴۵۲ اثر و فرانسه و برزیل هر کدام با ۳۲۳ اثر در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. همچنین کشورهایی چون ایتالیا، کرهجنوبی، روسیه، مکزیک، آلمان، آرژانتین، پرتغال، مصر و شیلی نیز در جمع ۱۵ کشور برتر از نظر تعداد آثار ارسالی حضور دارند.
