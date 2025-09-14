دریافت 4 MB
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

سامانه مکان‌یاب در اورژانس به کجا رسید؟

سامانه مکان‌یاب در اورژانس به کجا رسید؟

میعادفر رئیس اورژانس کشور درباره سامانه مکان یاب گفت: تلاش می کنیم راهکارهایی بیابیم که خطاها در آن کمتر باشد.

