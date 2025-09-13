ثبت ۲۴ هزار و ۱۰۰ ماموریت اورژانس در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (۱۵ شهریور الی ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۴) مجموع ۲۴۱۰۰ در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۰۹۹ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰۳۷۵ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند و در این مدت ۵۷۲۲۸ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۱۹۹۹ تماس مزاحم (معادل ۳.۵ درصد کل تماس ها) با این مرکز بوده است.

به گفته وی؛ از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۶۷۹ مورد حوادث ترافیکی (۱۹.۴ درصد از کل ماموریت ها) و ۱۹۴۲۱ (۸۰.۶ درصد از کل ماموریت ها) مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است و اورژانس هوایی ۷ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۵ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.