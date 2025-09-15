جلسه شورای راهبردی اقامه نماز در مرکز عالی قرآن و عترت ارشاد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه شورای راهبردی اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور اعضای شورا و نماینده استان البرز در دفتر مرکز عالی قرآن و عترت برگزار شد.

در آغاز این نشست، حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب‌سلیمانی، رئیس شورای اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با استناد به آیات ۴ و ۵ سوره ماعون «فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ» بر توجه جدی به نماز و پرهیز از سهل‌انگاری نسبت به این فریضه الهی تأکید کرد و گفت: پنجمین جلسات شورای راهبردی اقامه نماز با هدف ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و دینی مرتبط با اقامه نماز برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مصوبات جلسه پیشین شورا، یادآور شد که طبق مصوبه مقرر شده بود، مسئولان اقامه نماز استان‌ها گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را ارائه دهند و در این جلسه، از نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز نیز برای ارائه گزارش دعوت شد.

در ادامه، حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب‌سلیمانی پس از استماع گزارش نماینده استان البرز، با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه این استان در حوزه نماز، انعکاس اخبار مرتبط با نماز و فعالیت‌هایی نظیر بهره‌گیری از هنرمندان، برگزاری نمایشگاه نماز و استفاده از گروه‌های سرود و برپایی دوره‌های آموزشی مفید را از جمله اقدامات مؤثر در ارتقای جایگاه نماز در استان البرز دانست و بر لزوم حفظ دستاوردها و رفع نقاط ضعف در امر تبلیغ و ترویج نماز تأکید کرد.