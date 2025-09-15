جشنواره نمایشی زاب پیرانشهر با اجرای پنج گروه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی تسبیحی ظهر دوشنبه در این زمینه اظهار کرد: امروز سه نمایش دیگر از گروههای راه یافته به دور نهایی اجرا و نتایج جشنواره و آئین اختتامیه هم فردا برگزار خواهد شد.
وی افزود: آثار امسال شامل «در میان ابهام» به کارگردانی دلنیا عبداللهی از بوکان، «ماهم آدمیم» به کارگردانی حجت قاسمنژاد افشار از تکاب، «من با مادرم رفته بودم» به کارگردانی دیار دولتخواه از ارومیه، «ملودی» به کارگردانی جمال سلطانی از بوکان، «زیر خط مرگ» به کارگردانی یوسف فتحی از بوکان، «سووتان» به کارگردانی امید مولانا از پیرانشهر، «کلید ۱۹۴۸» به کارگردانی اعظم اسمعلنژاد از میاندوآب و «ایران بانو» به کارگردانی شیما مرتضیزاده از ماکو بوده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرانشهر گفت: حمایت از هنرمندان، تقویت و احیای تئاتر خیابانی، تولید نمایشهای خیابانی فاخر، ترویج نشاط و شادابی وهمدلی، تقویت روحیه اجتماعی، ارتقای سطح دانش شهروندی به منظور بهبود زندگی شهری، مشارکت شهروندان در ساختن شهر سالم، پویا و پاک از اهداف اصلی جشنواره تئاتر خیابانی است.
تسبیحی بیان کرد: در دومین جشنواره زاب ۹ اثر از شهرستانهای پیرانشهر، ارومیه، بوکان، تکاب، نقده و چایپاره به از مرحله بازبینی به مرحله نهایی و روزهای برگزاری جشنواره یافته بودند.
نظر شما