به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه اثر، حمیدرضا ملاحسینی، کارگردان تئاتر، مهر سال جاری، نمایش «به کفشات نگاه کن!» نوشته‌ منوچهر اکبرلو را در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌برد.

نمایش «به کفشات نگاه کن!» اثری بی‌کلام بر پایه حرکت و موسیقی است که تا کنون موفق به دریافت جوایز متعدد داخلی و بین‌المللی ازجمله تندیس کانون ملی منتقدان تئاتر ایران شده است.

ملاحسینی قصد دارد تا این نمایش را با رویکردی تازه و تغییراتی در عناصر نمایشی برای مخاطبان بزرگسال اجرا کند.

نمایش «به کفشات نگاه کن!» به تهیه‌کنندگی آکادمی آکتور مراحل تمرین و بازبینی خود را پشت سر گذاشته است و به زودی عوامل و بازیگران آن معرفی می‌شوند.