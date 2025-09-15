به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، نمایش «یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» به نویسندگی و کارگردانی مسعود موسوی، از ۲۸ شهریور در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میرود.
مسعود موسوی پس از اجرای نمایش «دستهای آلوده» با نمایش «یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» با گروهی از بازیگران جوان، پس از ۵ سال به تالار قشقایی باز میگردد و روایتی متفاوت از اعترافات افراد در آخرین ساعتهای زندگی و پایان دنیا را در قالب یک کمدی گروتسک برای مخاطب خود به تصویر میکشد.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «خدایا نذار بعد مرگم همسرم سر قبرم گریه کنه؛ چون اصلا نقش بازی کردن بلد نیست ... .»
نگین ابدالی، پویا اسکندرزادگان، امین بشارتی، سید پویا بیکی، وحید ذات عجم، فرزانه رضایی، فریما رئوفی، نگین زینی وند، سهیل ساعی، محمدامین عرب سالاری، یلدا فاطمی و کیمیا هوشمند گروه بازیگران این اثر را تشکیل میدهند.
«یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» از جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۲۰ اجرای خود را در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر آغاز میکند و پیشفروش بلیتهای سه روز نخست آن در سایت تیوال در دسترس است.
عوامل این نمایش عبارتند از مشاور کارگردان: پویا موسوی، دستیار کارگردان: رسول حسنپور، منشی صحنه: مهرانا شاپوری، مدیر صحنه: محمد حسین باقرلو، طراح صحنه: علی ساسانی نژاد، ساخت موسیقی: محمد فرشتهنژاد، طراح لباس: ثمین تحویلداری، طراح پوستر و بروشور، عکاس: مهلا شعبانزاده، مشاور رسانهای: فاطمه شوقی، ساخت موشن گرافیک: سروش شجری، ساخت تیزر: سهیل ساعی، طراح نور: کیوان ضیاپور، گروه صحنه و ساخت دکور: ساغر سلاطین، سرمه سعیدیفر، علی جعفری، نسیم مجتهدی، حامد حبیبی، سارا جویا، محمدعلی حاجیعباسی، رنگ و بافت دکور: ابراهیم یحیی زاده.
