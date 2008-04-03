اوباما برای تضمین موفقیت خود در انتخابات دست به دامن ال گور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سناتور "باراک اوباما" که هم اکنون در رقابتهای درون حزبی حزب دموکرات امتیازات بیشتری را نسبت به رقیب هم حزبی خود سناتو "هیلاری کلینتون" دارد برای آنکه بتواند موفقیت خود در این راه را تضمین کند اعلام کرد که "ال گور" معاون رئیس جمهور سابق آمریکا، نامزد اصلی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 آمریکا و برنده جایزه صلح نوبل سال گذشته میلادی را به عنوان یکی از بلند پایه ترین مقامات دولت خود به کار خواهد گرفت.

"ال گور" برنده جایزه صلح نوبل در سال 2007

ال گور که پیش از آغاز رقابتهای ریاست جمهوری 2008 آمریکا، از نامزد شدن در این رقابتها خودداری کرده بود تا کنون واکنشی را به این سخنان نشان نداده است.

لازم به ذکر است برای پیروزی در رقابتهای درون حزبی حزب دموکرات، میزان امتیاز لازم 2024 امتیاز است که اوباما تا کنون 1626 امتیاز و رقیب او کلینتون 1486 امتیاز کسب نموده است. رقابتهای درون حزبی حزب دموکرات هنوز پایان نیافته و این رقابتها کماکان ادامه دارند.