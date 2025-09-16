حسین نقیب از خراسان رضوی برگزیده سوم جشنواره «ای ایران»

به گزارش خبرنگار مهر، در جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» که در لرستان برگزار شد، هنرمندان شاخصی از سراسر کشور مورد تقدیر قرار گرفتند و حسین نقیب از خراسان رضوی موفق شد مقام سوم بخش کارتون را به خود اختصاص دهد.

این جشنواره با حضور هنرمندان برجسته کارتون و کاریکاتور از استان‌های مختلف ایران برگزار شد و هیئت داوران با بررسی آثار، برگزیدگان را معرفی کردند. در بخش کارتون، مقام اول به محمود نظری از همدان و مقام دوم به رضا حمیدی مطلق از سمنان رسید. همچنین حسین نقیب، هنرمند برجسته خراسان رضوی، با کسب مقام سوم، افتخار بزرگی برای استان خود رقم زد.

خراسان رضوی علاوه بر این موفقیت، در بخش کاریکاتور نیز حضوری چشمگیر داشت؛ جلیل صابری و محسن اسدی از مشهد به عنوان شایستگان تقدیر معرفی شدند و بدین ترتیب استان خراسان رضوی نقش مهمی در این جشنواره ایفا کرد.

این دستاوردها نشان‌دهنده پویایی و ظرفیت بالای هنرمندان خراسان رضوی در عرصه هنرهای تجسمی و به ویژه کارتون و کاریکاتور است.