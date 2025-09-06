استان خراسان رضوی میزبان یازدهمین رویداد ملی طنز «قلمه»

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر طنز حوزه هنری فراخوان یازدهمین رویداد ملی آموزشی طنز «قلمه» ویژه استان خراسان رضوی را منتشر کرد.
رویداد آموزشی طنز قلمه از ۱۲ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت آنلاین و حضوری در شهر مشهد، به همت «دفتر طنز» حوزه هنری کشور، با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی برگزار میشود.
کارگاههایی مانند داستاننویسی طنز، شعر طنز، نثر طنز، کاریکاتور و کارتون، استندآپ کمدی، پادکست طنز و فنبیان، خلاقیت و ایدهپردازی و مبانی داستان نویسی با حضور اساتیدی برجسته اسماعیل امینی، داوود امیریان، بهزاد دانشگر، رضا ساکی، یزدان فتوحی، مجید خسروانجم، مهدی فرجاللهی، محمود نظری و محسن فراهانی برپا میشود.
علاقهمندان در استان خراسان رضوی برای آگاهی بیشتر و ثبتنام به سایت قلمه https://ghalame.ir/gh-razavi/ مراجعه کنند.
نظر شما