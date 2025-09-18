به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه منتخب آثار سومین مسابقه بینالمللی کارتون، پوستر و کاریکاتور «هولوساید» روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در نگارخانه اشراق، حوزه هنری خراسان رضوی افتتاح میشود. این رویداد هنری با دبیری سید مسعود شجاعی طباطبایی و به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و با مشارکت شهرداری تهران، کانون هنر شیعی و هیئت هنر برگزار میشود و فرصتی کمنظیر برای علاقهمندان به هنر کاریکاتور، کارتون و پوستر است تا آثار هنرمندان برجسته جهان را در مشهد از نزدیک ببینند.
در سومین دوره مسابقه بینالمللی «هولوساید»، بیش از ۱۵۰۰ اثر از ۶۱ کشور جهان به دبیرخانه ارسال شد که از میان آنها ۳۰ اثر برگزیده برای نمایشگاه مشهد انتخاب شدند. این آثار بازتابی از نگاه هنرمندان جهانی به موضوعاتی چون نسلکشی، تبعیض نژادی و استانداردهای دوگانه قدرتهای غربی است.
این جشنواره از سال ۱۴۰۳ آغاز به کار کرد و با عنوان «هولوساید» (ترکیبی از واژههای هولوکاست، جنوساید و نسلکشی) طراحی شده است تا به بازخوانی انتقادی مسئله هولوکاست بپردازد و در عین حال توجه جهانیان را به نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه جلب کند. آثار این دوره در سه محور اصلی کشتار مستقیم مردم غزه و نابودی کامل بافت اجتماعی و زیستمحیطی آن، سیاستهای نژادپرستانه و سازمانیافته علیه مردم فلسطین و استانداردهای دوگانه آمریکا و غرب در قبال صلح و حقوق بشر شکل گرفته است.
همچنین در بخش کاریکاتور چهره، تصاویری از بنیامین نتانیاهو، یوآف گالانت و ایتامار بنگویر به نمایش درآمده که پیشتر با استقبال جامعه هنری مواجه شده بود.
این نمایشگاه تا چهارشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۴ دایر خواهد بود و علاقهمندان میتوانند همهروزه در دو نوبت ۱۰ تا ۱۲ صبح و ۱۷ تا ۱۹ عصر از آثار واقع در مشهد، بلوار هاشمیه، بین هاشمیه ۲۰ و ۲۲، نگارخانه اشراق دیدن کنند.
افتتاح و میزبانی این نمایشگاه در نگارخانه اشراق حوزه هنری خراسان رضوی، فرصتی مهم برای شهر مشهد محسوب میشود تا پذیرای یک رویداد بینالمللی با محوریت هنر مقاومت باشد.
نظر شما