اکران ویژه ۵ مستند به مناسبت هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۵ مستند تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در باغ موزه دفاع مقدس روی پرده می‌روند.

در نخستین روز، مستند «بی‌قرار» ساخته محمدعلی فارسی ۲۹ شهریور نمایش داده می‌شود. «خط القعر» ساخته فرشاد اکتسابی ۳۰ شهریور روی پرده می‌رود، «یک وجب خاک» به کارگردانی نیما مهدیان ۳۱ شهریور نمایش دارد.

«عقرب زرد» ساخته علی الفت اول مهر روی پرده می‌رود، «فریم‌های فلسطینی» به کارگردانی سعید فرجی در آخرین روز این رویداد دوم مهر اکران می‌شود.

ساعت نمایش این فیلم‌ها ۱۶ تا ۱۸ و حضور برای علاقه‌مندان آزاد است.

