سفر «ممنونم دکتر فارسی» به سه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، انیمیشن کوتاه «ممنونم دکتر فارسی» ساخته سمانه شجاعی از دوم تا ششم آبان در جشنواره انیمیشن «بوچیون» در کره جنوبی روی پرده میرود.
در این جشنواره ۱۳۰ فیلم در بخشهای مختلف انیمیشن بلند بین المللی، انیمیشن کوتاه بینالمللی، بخش انیمیشن کوتاه کرهای، فیلمهای دانشجویی، فیلم های تلویزیونی و تجاری به نمایش در می آیند. «ممنونم دکتر فارسی» در بخش مسابقه پانزدهمین جشنواره فیلم شهر کبک هم نمایش دارد. این جشنواره از ۱۹ تا ۲۳ شهریور برگزار میشود.
همچنین انیمیشن کوتاه «ممنونم دکتر فارسی» در بخش مسابقه بیست و یکمین جشنواره «انیم آرته» در ریودوژانیروی برزیل نمایش داده میشود. تمرکز انیمآرته (AnimArte) بر فیلمهای انیمیشن ساخته شده توسط کودکان و نوجوانان و فیلمهایی است که برای کودکان و نوجوانان ساخته شدهاند. این جشنواره از ۲۰ تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آبان تا ۳ آذر) برگزار میشود.
«ممنونم دکتر فارسی» درباره دختری به نام مینو است که با کمک روانشناس خود به ثبات شخصیت میرسد.
سمانه شجاعی پیش از «ممنونم دکتر فارسی» انیمیشنهای «اکتسابات انتسابی» و «جسم خاکستری» را در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تولید کرده و «ممنونم دکتر فارسی» سومین همکاری او با مرکز است.
نظر شما