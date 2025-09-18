هشدار مجلس نسبت به گسترش زیرمیزی در نظام سلامت

احمد آریایینژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع تعرفههای پزشکی و پدیده زیرمیزی گفت: این طرحها که امروز با عنوان عادیسازی تعرفهها مطرح میشوند، درست نیستند و زیرمیزی در نظام سلامت به شدت افزایش یافته و اگر در این مسیر اشتباه حرکت کنیم، در درازمدت به بنبست خواهیم رسید.
وی افزود: منابع مالی ما محدود است و اگر این منابع میان تعداد معدودی متخصص توزیع شود، سهم بیشتری نصیب آنان خواهد شد، در حالی که پزشکان عمومی در خط مقدم خانههای بهداشت و مراقبتهای اولیه کشور فعالیت میکنند و نقش اصلی را در سلامت جامعه دارند و وقتی به مراقبتهای بهداشتی اولیه توجه نمیشود، بیماریها افزایش مییابد و برخی بیماران مجبور میشوند برای درمان به خارج از کشور مراجعه کنند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: امروز هرم سلامت در کشور دچار وارونگی شده است و در رأس هرم باید پزشکان عمومی و خدمات پایه قرار داشته باشند، اما برعکس شده و نیاز به متخصص و فوق تخصص روزبهروز بیشتر احساس میشود و از سوی دیگر، درآمد پزشکان عمومی بسیار پایین است و این مسئله به بیانگیزگی آنان دامن زده است.
آریایینژاد با اشاره به زیرمیزی در بخش درمان تأکید کرد: وقتی تعرفهها منطقی و عادلانه تعیین نشود، زمینه گسترش زیرمیزی فراهم میشود و این موضوع هم حق مردم را ضایع میکند و هم به بیاعتمادی در جامعه نسبت به نظام سلامت دامن میزند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حل این مسئله ساده نیست، اما اگر سیاستها اصلاح و به مراقبتهای اولیه توجه شود، مسیر سلامت کشور درست خواهد شد و در غیر این صورت، پدیدههایی همچون زیرمیزی بیش از پیش سلامت مردم را تهدید خواهد کرد.
