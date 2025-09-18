  1. سلامت
  2. درمان
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۵۷

هشدار مجلس نسبت به گسترش زیرمیزی در نظام سلامت

هشدار مجلس نسبت به گسترش زیرمیزی در نظام سلامت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار نسبت به عادی‌سازی تعرفه‌ها گفت: زیرمیزی در نظام سلامت به شدت افزایش یافته و در صورت ادامه این روند، کشور در حوزه درمان به بن‌بست خواهد رسید.

احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع تعرفه‌های پزشکی و پدیده زیرمیزی گفت: این طرح‌ها که امروز با عنوان عادی‌سازی تعرفه‌ها مطرح می‌شوند، درست نیستند و زیرمیزی در نظام سلامت به شدت افزایش یافته و اگر در این مسیر اشتباه حرکت کنیم، در درازمدت به بن‌بست خواهیم رسید.

وی افزود: منابع مالی ما محدود است و اگر این منابع میان تعداد معدودی متخصص توزیع شود، سهم بیشتری نصیب آنان خواهد شد، در حالی که پزشکان عمومی در خط مقدم خانه‌های بهداشت و مراقبت‌های اولیه کشور فعالیت می‌کنند و نقش اصلی را در سلامت جامعه دارند و وقتی به مراقبت‌های بهداشتی اولیه توجه نمی‌شود، بیماری‌ها افزایش می‌یابد و برخی بیماران مجبور می‌شوند برای درمان به خارج از کشور مراجعه کنند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: امروز هرم سلامت در کشور دچار وارونگی شده است و در رأس هرم باید پزشکان عمومی و خدمات پایه قرار داشته باشند، اما برعکس شده و نیاز به متخصص و فوق تخصص روزبه‌روز بیشتر احساس می‌شود و از سوی دیگر، درآمد پزشکان عمومی بسیار پایین است و این مسئله به بی‌انگیزگی آنان دامن زده است.

آریایی‌نژاد با اشاره به زیرمیزی در بخش درمان تأکید کرد: وقتی تعرفه‌ها منطقی و عادلانه تعیین نشود، زمینه گسترش زیرمیزی فراهم می‌شود و این موضوع هم حق مردم را ضایع می‌کند و هم به بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به نظام سلامت دامن می‌زند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حل این مسئله ساده نیست، اما اگر سیاست‌ها اصلاح و به مراقبت‌های اولیه توجه شود، مسیر سلامت کشور درست خواهد شد و در غیر این صورت، پدیده‌هایی همچون زیرمیزی بیش از پیش سلامت مردم را تهدید خواهد کرد.

کد خبر 6592293
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها