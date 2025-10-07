جمالیان: قوانین فعلی برخورد با زیرمیزی بازدارنده نیست

سیدمحمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به افزایش دریافت‌های خارج از تعرفه توسط برخی جراحان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: برای جلوگیری از مهاجرت پزشکان از شهرستان‌ها به تهران و از تهران به خارج از کشور، لازم است اقدامات هدفمند و بازدارنده انجام شود.

کنترل درآمد پزشکان با ابزار مالیاتی

جمالیان افزود: در کشورهای دیگر، درآمدهای اضافی پزشکان از طریق ابزارهای مالیاتی کنترل می‌شود، به طوری که پزشک بیش از حد مشخصی عمل جراحی انجام نمی‌دهد، زیرا مالیات زیاد باعث می‌شود برایش صرف نداشته باشد.

به گفته وی؛ پیشنهاد اولیه کمیته این است که این ابزار مالیاتی در ایران نیز فعال شود تا اخذ وجوه خارج از تعرفه به صرفه نباشد و پزشکان در صورت تخلف مجبور به پرداخت مالیات شوند و کنترل این مسئله باید از تهران شروع شود، چراکه تجربه نشان داده است که زیرمیزی ابتدا در تهران شکل گرفته و سپس به شهرستان‌ها سرایت کرده است، همچنین، قوانینی که تاکنون برای مقابله با این تخلفات وضع شده، اثر بازدارنده کافی نداشته‌اند و جریمه‌ها یا برخوردهای محدود باعث کاهش این پدیده نشده است.

بیمارستان‌های خصوصی باید پاسخگو باشند

وی همچنین به اهمیت ورود بیمارستان‌های خصوصی به مسئله تأکید کرد و گفت: بیمارستان‌ها باید پاسخگوی پزشکان خود باشند و در برابر تخلفات مسئولیت داشته باشند تا اقدامات مقابله‌ای پایدار باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان تصریح کرد: مشکل اخذ خارج از تعرفه تنها محدود به تعداد اندکی از جراحان است و پزشکان سایر تخصص‌ها در این زمینه تخلفی ندارند و اقدام برای مقابله با این پدیده باید اثربخش باشد و سلامت جامعه، شان و منزلت جامعه پزشکی و انگیزه پزشکان برای ادامه خدمت حفظ شود.