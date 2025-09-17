دریافت 25 MB
کد خبر 6592345
  1. فیلم
  2. جامعه
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

مواجهه زوج جوان با سارقان مسلح وردیج در کلانتری جنت‌آباد

مواجهه زوج جوان با سارقان مسلح وردیج در کلانتری جنت‌آباد

زوج جوان قربانی حادثه در کلانتری جنت‌آباد تهران با دو متهم دستگیرشده روبه‌رو شدند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید