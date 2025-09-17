دریافت 25 MB کد خبر 6592345 https://mehrnews.com/x393GG ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸ کد خبر 6592345 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸ مواجهه زوج جوان با سارقان مسلح وردیج در کلانتری جنتآباد زوج جوان قربانی حادثه در کلانتری جنتآباد تهران با دو متهم دستگیرشده روبهرو شدند. کپی شد مطالب مرتبط دستگیری دو سارق مسلح در وردیج تهران ظرف کمتر از ۷ دقیقه اولین تصاویر از سارقان مسلح وردیج پس از دستگیری توسط پلیس جزئیات دستگیری سارقان مسلح خودرو در تهران+ فیلم روایتی از حمله سارقان مسلح به زوج جوان در وردیج تهران برچسبها نیروی انتظامی سرقت دستگیری سارق سارقان مسلح قمه کشی
نظر شما