به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو محمدی، متخصص بیماری‌های عفونی به تشریح ابعاد مختلف غذادادن به حیوانات خیابانی پرداخت و با اشاره به اینکه کمک به حیوانات و محیط‌زیست اقدامی پسندیده است، تأکید کرد: این کار باید با رعایت اصول و ضوابط مشخص انجام شود.

محمدی در ابتدا به جنبه‌های عاطفی و انسانی این موضوع اشاره کرد و گفت: ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که هنوز عواطف انسانی وجود دارد و کمک به حیوانات یا درختان و محیط‌زیست یک عمل بسیار پسندیده است؛ غذادادن به حیوانات خیابانی، مانند گربه‌ها و سگ‌ها، می‌تواند نشانه‌ای از مهربانی و دلسوزی انسان‌ها باشد.

وی با اشاره به چالش‌های بهداشتی و زیست‌محیطی این اقدام توضیح داد: حیوانات خیابانی، به دلیل عدم نگهداری در شرایط استاندارد، ممکن است به انواع بیماری‌های عفونی و قابل‌انتقال بین حیوانات و انسان‌ها مبتلا باشند.

محمدی گفت: متأسفانه به‌خاطر اینکه این حیوانات در شرایط استاندارد نگهداری نیستند، به شکل کامل در معرض انواع بیماری‌های عفونی و بیماری‌های قابل‌انتقال قرار دارند؛ همچنین مداخله کردن در طبیعت و غذادادن به حیوانات خیابانی ممکن است تعادل اکوسیستم را به هم بزند؛ به‌عنوان‌مثال اگر گربه‌های خیابانی به دلیل دریافت غذا از انسان‌ها، انگیزه کمتری برای شکار موش‌ها داشته باشند، جمعیت موش‌ها افزایش‌یافته و این موضوع می‌تواند به گسترش بیماری‌های خطرناکی مانند تیفوس منجر شود.

محمدی تأکید کرد: مداخله در طبیعت باید معقول و منطقی باشد. ما نمی‌توانیم از یک زاویه به موضوع نگاه کنیم. باید جنبه‌های مختلف را در نظر بگیریم و با اشتراک‌گذاری افکار و نظرات، به یک دستورالعمل منطقی برسیم.

محمدی درباره امکان انتقال بیماری‌های پوستی از طریق تماس با حیوانات خیابانی، گفت: متأسفانه به دلیل اینکه این حیوانات در معرض انواع بیماری‌ها هستند، تماس مستقیم با آنها می‌تواند خطر ابتلاء به بیماری‌های عفونی و پوستی را افزایش دهد.

وی همچنین به اهمیت آموزش و آگاه‌سازی مردم اشاره کرد و گفت: باید به مردم آموخته شود که چگونه به حیوانات کمک کنند بدون اینکه سلامت خود یا تعادل اکوسیستم را به خطر بیندازند.

محمدی پیشنهاد کرد: غذادادن به حیوانات خیابانی باید به‌گونه‌ای انجام شود که از تماس مستقیم با آنها اجتناب شود.

محمدی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز اشاره کرد و گفت: شرایط کنونی ممکن است بر رفتار مردم در قبال حیوانات خیابانی تأثیر بگذارد. در شرایط سخت اقتصادی، برخی مردم ممکن است تمایل کمتری به کمک به حیوانات داشته باشند، درحالی‌که برخی دیگر ممکن است به دلیل احساسات عاطفی، بیش از حد به حیوانات توجه کنند.

وی تأکید کرد: باید تعادلی بین عواطف انسانی و منطق برقرار شود. ما باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که هم به حیوانات کمک کنیم و هم سلامت خود و محیط‌زیست را حفظ کنیم، باید با اشتراک‌گذاری افکار و نظرات، به یک دستورالعمل منطقی برسیم که هم به نفع حیوانات باشد و هم به نفع انسان‌ها و محیط‌زیست.

این متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری اذعان کرد: بنابراین، ضروری است که مردم در زمینه غذادادن به حیوانات خیابانی، آموزش‌های لازم را دریافت کنند. این آموزش‌ها باید شامل اصول بهداشتی، زیست‌محیطی و اخلاقی باشد. مردم باید بدانند که چگونه به حیوانات کمک کنند بدون اینکه سلامت خود یا تعادل اکوسیستم را به خطر بیندازند.

وی افزود: علاوه بر این، دولت و سازمان‌های مرتبط باید اقدامات لازم را برای کنترل جمعیت حیوانات خیابانی و ارائه مراقبت‌های بهداشتی و دامپزشکی به آنها انجام دهند. این اقدامات می‌تواند شامل استریلیزاسیون، واکسیناسیون و ارائه غذا و سرپناه به حیوانات باشد.

این متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری اعلام کرد: در نهایت، باید تعادلی بین عواطف انسانی و منطق برقرار شود. مردم باید به‌گونه‌ای عمل کنند که هم به حیوانات کمک کنند و هم سلامت خود و محیط‌زیست را حفظ کنند. این موضوع نیازمند آگاهی، آموزش و همکاری بین مردم، دولت و سازمان‌های مرتبط است.

وی افزود: غذادادن به حیوانات خیابانی، موضوعی پیچیده و چندوجهی است که نیازمند نگاه جامع و منطقی است، با رعایت اصول بهداشتی و زیست‌محیطی، می‌توان به حیوانات کمک کرد بدون اینکه سلامت انسان‌ها یا تعادل طبیعت به خطر بی‌افتد.

این متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری در مصاحبه با رادیو گفتگو خاطر نشان کرد: این موضوع همچنین نیازمند تحقیقات بیشتر و مطالعات جامع است. محققان و کارشناسان باید به بررسی ابعاد مختلف غذادادن به حیوانات خیابانی بپردازند و راهکارهای عملی برای کاهش چالش‌های بهداشتی و زیست‌محیطی ارائه دهند.